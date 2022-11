Sabalenka bat Swiatek et rejoint Garcia dans le match ultime des finales de la WTA

Aryna Sabalenka, 7e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour sa première finale des finales de la WTA, après sa victoire-surprise 6-2, 2-6, 6-1 contre la Polonaise et numéro un mondiale, Iga Swiatek, dimanche à Fort Worth, au Texas.

La Bélarusse de 24 ans tentera de remporter ce prestigieux tournoi, lundi, contre la Française Caroline Garcia (no 6), qui a elle battu 6-3, 6-2 la Grecque Maria Sakkari (no 5) dans l'autre demi-finale.

Vingt-quatre heures après avoir battu Daria Kasatkina au terme d'une troisième manche de 80 minutes pour décrocher son billet pour les demi-finales, Garcia n'a eu besoin que de 74 minutes pour remporter sa quatrième victoire de la saison contre une adversaire classée parmi les cinq premières au monde.

Garcia n'a jamais été en retard, dominant Sakkari, 5e tête de série, en termes de coups gagnants (21-8) et d'as (6-0).

Je ne sais pas, a admis Garcia lorsqu'elle a été demandée où elle avait trouvé l'énergie pour dominer après une si grosse performance la veille. Hier (samedi), j'étais un peu fatiguée, mais ce n'était rien d'inhabituel après un si gros match.

Garcia a été en mesure de passer la phase de groupes lors de ses deux participations aux Finales de la WTA. La joueuse de 29 ans s'était inclinée en demi-finales de l'épreuve à huit joueuses il y a cinq ans.

J'ai cinq ans de plus et peut-être cinq ans de plus de sagesse, a lancé Garcia, qui était la 74e raquette mondiale à ce temps-ci de la saison l'année dernière. Vous essayez d'apprendre de tout. J'ai une bonne équipe derrière moi, qui m'a soutenu lorsque je doutais un peu de moi-même.

Les championnes en titre du volet en double, Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, ont atteint la finale grâce à une victoire de 7-6 (7/5), 6-2 contre Lyudmyla Kichenok et Jelena Ostapenko.

La Canadienne Gabriela Dabrowski, qui jouait avec la Mexicaine Giuliana Olmos, n'était pas parvenue à se qualifier pour les demi-finales.