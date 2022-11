Les Bruins se séparent de l’espoir Mitchell Miller, deux jours après sa signature

Miller et les Bruins s'étaient entendus sur les modalités d'un contrat d'entrée, vendredi.

L'espoir en défense a été accusé en 2016 d'avoir intimidé Isaiah Meyer-Crothers, un camarade de classe noir et avec des troubles d'apprentissage. Selon Meyer-Crothers, en plus d'avoir utilisé à profusion le mot en N en le frappant, il l'a déjà manipulé à manger une friandise qu'il avait trempée dans un urinoir.

Après la sortie de la nouvelle en octobre 2020, les Coyotes ont renoncé aux droits de Miller, le 111e choix du repêchage de 2020 et la plus haute sélection de la formation de l'Arizona cette saison-ci.

Un jour plus tard, l'Université du Dakota du Nord a expulsé Miller de son programme. Il n'a pas joué au hockey lors de la saison 2020-2021.

La décision d'offrir un contrat à ce jeune homme avait été faite après avoir soupesé scrupuleusement les faits comme nous les connaissions : qu'un jeune de 14 ans avait pris une mauvaise décision qui avait mené à une condamnation juvénile. Nous pensions qu'il s'agissait d'un incident isolé et qu'il avait pris des mesures significatives pour se réformer, et était engagé à poursuivre son développement personnel. Sur ces bases, nous lui avons proposé un contrat , a déclaré le président des Bruins, Cam Neely, dans un communiqué publié dimanche soir.

Sur la base de nouvelles informations, nous pensons que la meilleure décision est pour le moment de mettre fin à l'opportunité pour Mitchell Miller de représenter les Bruins de Boston, poursuit-il. Nous espérons qu'il continuera à travailler avec des professionnels et des programmes pour poursuivre son éducation et sa croissance personnelle.

Dans sa déclaration, Cam Neely se dit également peiné que cette décision a éclipsé le travail incroyable que font les membres de notre organisation pour soutenir les efforts de diversité et d'inclusion. Nous continuerons de lutter contre l'intimidation et le racisme sous toutes ses formes.

Le président des Bruins a aussi tenu de s'excuser auprès d'Isaiah Meyer-Crothers et de sa famille : Si cette signature vous a fait vous sentir, ainsi que d'autres victimes, invisibles et non entendues. Nous nous excusons pour la profonde blessure et l'impact que nous avons causés.

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, avait déclaré vendredi qu'il n'était pas question que Miller joue dans la LNH dans l'immédiat et qu'il n'avait pas été consulté avant que l'organisation ne lui offre un contrat.

J’ai parlé à Cam Neely dans l'intervalle, avait déclaré Bettman. Une chose est sûre : il ne s’en vient pas dans la LNH. Il n’est pas admissible à y jouer. Si un jour [les Bruins] veulent qu’il joue dans la LNH, il faudra que nous donnions notre aval.