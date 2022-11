Tom Brady dépasse les 100 000 verges par la passe dans une victoire des Bucs

Brady a pris possession du ballon avec 44 secondes à jouer et a trouvé preneur lors de cinq de ses six remises pour des gains de 60 verges. Le septuple champion du Super Bowl a évité sa première série de quatre défaites en 20 ans et a battu les Rams pour la première fois en quatre tentatives depuis son arrivée chez les Bucs (4-5) en 2020.

Cooper Kupp a réalisé un majeur grâce à un attrapé de 69 verges au deuxième quart et Matt Gay a réussi des placements de 26 et 35 verges après la mi-temps pour les Rams (3-5). La formation de Los Angeles semblait pouvoir tenir le coup lorsqu'elle a arrêté Brady sur le terrain avec un peu moins de deux minutes à jouer.

Mais Matthew Stafford, qui a lancé pour 158 verges et un touché, n'a pas réussi à écouler le chronomètre lors de la dernière possession des Rams.

Le quart-arrière de 45 ans a terminé la soirée en réussissant 36 de ses 58 passes pour des gains aériens de 280 verges, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la NFL à lancer pour plus de 100 000 verges (saison et éliminatoires combinés).

Il a franchi le plateau sur une remise de 15 verges à Leonard Fournette, qui a accessoirement permis à Ryan Succop de marquer le dernier de ses trois placements.

Brady, qui détient presque tous les records de passes du circuit Goodell, a dépassé la marque lors de son 374e match, éliminatoires comprises.

Il a aussi établi deux autres records en fin de match : il a dépassé Peyton Manning pour le plus grand nombre de possessions victorieuses et a égalé Manning avec sa 43e remontée au quatrième quart.