Troisième victoire d’affilée pour les Maple Leafs

John Tavares a dénoué l'impasse en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Hurricanes de la Caroline 3-1, dimanche soir.

Tavares s'est amené dans l'enclave et il a accepté une belle passe de Mitch Marner pour tromper la vigilance d'Andersen, alors qu'il restait 11:36 à écouler au troisième vingt.

Calle Jarnkrok et William Nylander ont aussi fait mouche pour les Maple Leafs, qui ont remporté un troisième match d'affilée pour une première fois cette saison. Stefan Noesen a répliqué pour les Hurricanes, qui ont vu leur séquence de quatre victoires prendre fin.

Erik Kallgren a eu la confiance de l'entraîneur-chef Sheldon Keefe et il a bloqué 29 lancers pour enregistrer une première victoire cette saison. Il remplaçait Ilya Samsonov, qui n'a pas joué en troisième période d'une victoire de 2-1 face aux Bruins de Boston, samedi. Le Russe est blessé à un genou. Les Maple Leafs sont déjà privés de Matt Murray (aine et adducteurs) et de l'espoir Joseph Woll (épaule).

Devant le filet des Hurricanes, Frederik Andersen a cédé trois fois en seulement 21 tirs.

Avant la rencontre, les Maple Leafs ont fait signer un contrat d'entrée de deux ans au gardien Keith Petruzzelli.