Opéré pour une fracture, Maxime Crépeau ratera la Coupe du monde

Cette blessure privera Crépeau, normalement l'auxiliaire de Milan Borjan, de participer à la Coupe du monde au Qatar. Le gardien du Minnesota United Dayne St-Clair devrait être promu à titre de remplaçant.

Crépeau a été blessé à la 110e minute samedi lorsqu'il est sorti de sa surface de réparation et est entré en collision avec Cory Burke de l'Union de Philadelphie.

Son sacrifice lui a toutefois valu un carton rouge puisqu'il a fait avorter une chance de marquer après une mauvaise passe d'un coéquipier.

Le portier de 28 ans de Candiac a été placé sur un véhicule motorisé et a été transporté hors du terrain. Assis sur le véhicule médical, il a levé son pouce en l'air et a été applaudi par la foule pendant qu'on l'emmenait.

Le match était à égalité 2-2 à ce moment-là. John McCarthy est entré en jeu pour remplacer Crépeau pour le LAFC. Le match s'est terminé sur un verdict nul de 3-3 après la prolongation, et le LAFC a remporté la séance de penalty 3-0. McCarthy a été nommé joueur le plus utile de la finale de la Coupe MLS pour sa performance sans bavure aux tirs au but.

Crépeau compte 15 sélections avec le Canada.

Le Canada, classé 41e au monde, entamera son parcours à la Coupe du monde le 23 novembre contre la Belgique, classée 2e, au Qatar.