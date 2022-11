Quatre médailles pour les patineurs canadiens en Utah, dont l’or au relais

Au relais 5000 mètres, les patineurs canadiens (Pascal Dion, Steven Dubois, Maxime Laoun et Jordan Pierre-Gilles) ont dominé la finale et l'ont emporté confortablement devant les Sud-Coréens et les Chinois. C'était la troisième médaille d'or du week-end pour l'équipe canadienne. Kim Boutin et Maxime Laoun avaient été sacrés lors des premiers 500 mètres de Salt Lake City, samedi.

Au 3000 mètres, les Canadiennes (Danaé Blais, Kim Boutin, Courtney Sarault et Renee Marie Steenge) ont obtenu la médaille d'argent. L'or semblait à leur portée avec quatre tours à faire, mais les Sud-Coréennes ont réussi un dépassement tardif pour s'arroger la première place.

Les Canadiennes Rikki Doak et Courtney Sarault sont montées sur le podium lors des épreuves individuelles.

Doak a d'abord décroché le bronze lors du deuxième 500 mètres présenté à cette Coupe du monde. C'est la Néerlandaise Xandra Velzeboer qui l'a emporté devant la Sur-Coréenne Choi Minjeong. Danaé Blais a pris le 4e rang.

Puis, au 1000 m, Courtney Sarault a chauffé la Néerlandaise Suzanne Schulting, sans parvenir à la dépasser. La Canadienne a remporté la médaille d'argent, devancée par 5 centièmes de seconde à la ligne par Schulting. Kim Boutin a pris le 3e rang de la finale B.

Du côté masculin, Steven Dubois a pris le 4e rang du second 500 mètres du week-end alors que Pascal Dion a chuté en finale du 1000 m et a été classé au 5e rang.