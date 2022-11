Bobsleigh Canada Skeleton a une nouvelle présidente.

Tara McNeil, une physiologiste sportive de Calgary, a été élue sans opposition à la fin d’une assemblée générale mouvementée, samedi soir, à Whistler.

Sarah Storey, présidente intérimaire et directrice générale de la fédération sortante, ne s’est pas présentée pour un troisième mandat.

Un groupe d’athlètes actuels et à la retraite en bobsleigh et en skeleton avaient proposé le nom de McNeil.

Plus de 70 bobeurs et skeletonneurs réclamaient la démission de Storey et du directeur de la haute performance Chris LeBihan depuis le mois de mars. Ils allèguent un climat toxique au sein de l’organisation.

Storey avait levé l’assemblée générale de la fédération du 29 septembre à Calgary avant qu’un vote n’ait lieu. Bobsleigh Canada Skeleton dit avoir reçu des informations crédibles faisant état d’irrégularités dans la validation de votes des organisations provinciales.

Storey ne sera pas de retour comme directrice générale de la fédération.