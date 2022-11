Malgré la fin de sa série victorieuse, Félix Auger-Aliassime voit encore grand

Après 16 victoires consécutives et un trio de trophées, le Québécois de 22 ans a finalement perdu, samedi, quand un sublime Holger Rune s’est imposé 6-4 et 6-2 en demi-finales du tournoi Masters 1000 de Paris. C’était la fin d’une séquence irrésistible au cours de laquelle Auger-Aliassime s’est souvent senti en pleine possession de ses moyens.

Au début du mois d’octobre, Auger-Aliassime était au 13e rang mondial. Dans quelques heures, il sera officiellement 6e. Qualifié pour l’ultime tournoi de la saison, les finales de l’ATP, il aura une dernière occasion d’améliorer son classement en 2022 et de s’approcher d’un de ses plus grands objectifs.

Dans n’importe quel corps de métier, c’est un beau chiffre d’être 6e au monde dans ce qu’on fait, a reconnu Auger-Aliassime en visioconférence, dimanche. C’est très beau, c’est encore une belle progression. J’aspire à être un jour no 1 mondial, mais il faut passer par tous les stades, par toutes les positions. Être 6e, c’est un bel accomplissement. Il me reste un tournoi pour essayer d’améliorer mon classement cette année. Je fais du mieux que je peux pour essayer de finir le plus haut possible, en espérant continuer de cette façon l’année prochaine et aller encore plus haut.

« Je pense que, sans brûler d’étapes et sans me mettre trop de pression, j’ai ce qu’il faut pour être no 1 mondial éventuellement. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

Le jeune homme est ambitieux. Les cibles qu’il vise en témoignent. Mais de son propre aveu, c’est la toute première fois qu’il atteint – et dépasse, même – tous les objectifs qu’il s’était fixés au début d’une saison.

La qualification pour les finales, qui s’amorcent le 13 novembre à Turin, lui donne l’occasion d’en établir un nouveau.

J’espère pouvoir gagner, évidemment, a soutenu Auger-Aliassime. Au bout du compte, tous les joueurs qui y participent, je les ai affrontés et, pour la plupart, j’ai déjà gagné auparavant. Pour moi, il n’y a aucune raison que je n’aille pas à ce tournoi dans l’idée de le gagner. C’est un des tournois les plus difficiles à gagner. Il faut battre les meilleurs joueurs du monde. Mais je pense que j’ai ce qu’il faut.

Félix Auger-Aliassime a complété son tour du chapeau de trophées à Bâle. Photo : Getty Images / Daniel Kopatsch

Le format de la compétition – les huit meilleurs joueurs de la saison, séparés en deux groupes de quatre, s’affrontent dans un tournoi à la ronde suivi de demi-finales et d’une grande finale – fait en sorte que l’enjeu de tous les matchs s’annonce relevé. Avec ce que vient de vivre Auger-Aliassime, il a toutes les raisons de se sentir prêt à donner un grand coup à Turin.

Les trois finales gagnées coup sur coup à Florence, Anvers et Bâle ont de quoi faire oublier les moments plus délicats lorsque l’enjeu atteignait son paroxysme : huit finales perdues de suite, de février 2019 à juin 2021.

Aujourd’hui, sans se dire reconnaissant d’avoir perdu – qui le serait? –, Auger-Aliassime affirme que sa manière d’aborder les finales a changé.

Les finales que j’ai perdues dans les trois dernières années ont été dures à accepter, chaque fois. Elles ont soulevé plusieurs questions pour moi-même et pour mon équipe, s’est souvenu Auger-Aliassime. Qu’est-ce qu’on devait faire pour réussir à gagner ce premier tournoi? Ç’a été un soulagement de le gagner à Rotterdam en début d’année. Le fait que j’en ai perdu quelques-unes, ça fait que je n’en tiens aucune pour acquise.

« Chaque finale que j’ai jouée dernièrement, je la jouais comme si c’était la plus importante de ma carrière, avec une énorme motivation, une énorme concentration. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

Quand on parle des plus grands champions, on salue souvent leur force mentale, leur aptitude à faire fi des circonstances – dans la défaite comme dans la victoire, comme a pu le constater le Québécois dans les dernières semaines.

Après toutes ces finales perdues, la question devenait : va-t-il encore gagner? Qui pourra l’arrêter?

Il y a des moments, rendu au cinquième ou au sixième match de suite, où tu sens quelque chose dans ton corps qui ne va pas nécessairement bien, une tension corporelle, a-t-il expliqué. Après, ça passe. Finalement, au troisième tournoi, tu te sens beaucoup mieux qu’à certains moments du deuxième tournoi. Ça va en vagues. Le défi le plus difficile, c’est l’approche émotionnelle. Chaque fois qu’on va sur le court, il y a une anxiété, un stress, tu as une chance de perdre ou de gagner. Arriver à chacun de ses matchs avec la même motivation, la même envie, la même concentration que ça prend pour gagner, c’est le plus gros défi quand on joue autant de matchs en si peu de temps.

Après un peu de repos, les matchs vont se succéder, encore : au moins trois matchs aux finales de l’ATP, puis les quarts de finale de la Coupe Davis, contre l’Allemagne, le 24 novembre. À titre individuel et pour son pays, Félix Auger-Aliassime joue le haut du tableau.