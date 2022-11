Les Astros remportent la Série mondiale

Les Astros de Houston ont remporté la deuxième Série mondiale de leur histoire, après celle de 2017 teintée par le scandale des signaux volés , en battant les Phillies de Philadelphie en six matchs.

Les Astros ont vaincu les Phillies 4-1 dans le sixième match samedi soir, à domicile, pour décrocher ce deuxième titre après s'être avoués vaincus en 2019 et en 2021 dans la série ultime.

Alors que Jose Altuve et Jeremy Pena étaient sur les sentiers, Yordan Alvarez a catapulté un lancer du releveur Jose Alvarado loin au champ centre pour procurer une avance de 3-1 aux Astros en sixième manche, donnant l'avance décisive à Houston. Christian Vazquez a donné un point de plus aux Astros lorsqu'il a réussi un simple qui a poussé Alex Bregman au marbre, aussi en sixième manche.

Jeremy Pena, qui avait été nommé le joueur le plus utile de la série de championnat de l'Américaine, a été nommé le joueur le plus utile de la Série mondiale, à sa première saison dans le baseball majeur.

Les Phillies avaient ouvert le pointage en début de manche, par l'entremise d'une retentissante longue balle de Kyle Schwarber, face au partant Framber Valdez. Mais cette claque a été le seul point des représentants de la Ligue nationale.

La formation texane a remporté la Série mondiale pour une première fois depuis 2017. Elle s'était inclinée en sept matchs contre les Nationals de Washington, en 2019, et en six affrontements face aux Braves d'Atlanta, en 2021.

Les Astros sont devenus la première équipe des Ligues majeures à gagner la Série mondiale à domicile depuis les Red Sox de Boston, en 2013.

Âgé de 73 ans, Dusty Baker a du même coup gagné une première Série mondiale en tant que gérant, après deux tentatives infructueuses. Il avait toutefois eu une bague de championnat en 1981 comme joueur, alors qu'il portait les couleurs des Dodgers de Los Angeles.

Valdez a une fois de plus été très efficace sur la butte, ne permettant que deux coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. Il s'est sorti d'impasse en deuxième manche, alors qu'il y avait deux coureurs sur les sentiers.

Le gaucher des Astros a retiré neuf adversaires sur des prises et il a signé une troisième victoire en séries, contre aucun revers. Ryan Pressly a obtenu un sixième sauvetage.

Le partant des Phillies, Zack Wheeler, a donné deux points, trois coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers au monticule.