L’enseignement devenait de facto une valeur primordiale dans ce contexte pour Martin St-Louis. L’enseignement aux jeunes surtout, ce sont eux qui ont tant à apprendre. Et pourtant, après un mois, ce sont les vétérans qui méritent de faire un peu de récupération après les heures de classe.

Dans cette défaite de 6-4 du CH aux mains des Golden Knights de Vegas, une réalité déjà manifeste est simplement apparue en surbrillance : en-dehors du trio de Nick Suzuki, point de salut.

Samedi soir, Suzuki a touché la cible deux fois, Caufield a ajouté deux points et Dach trois.

Il y a là les revers d’une même médaille. Les fleurs pour Suzuki, Cole Caufield et Kirby Dach, le pot pour les autres attaquants.

Avec huit buts chacun, Caufield et Suzuki pointent au 5e rang des buteurs de la ligue. Suzuki est à égalité au 10e échelon parmi les marqueurs en vertu de ses 16 points en 12 matchs.

Depuis que Dach les a rejoints il y a maintenant quatre rencontres à Saint Louis, les trois comparses totalisent 23 points et animent, essentiellement, à eux seuls l’attaque tricolore.

Dach a probablement connu sa meilleure soirée à Montréal. Caufield, en matinée, vantait son apport.

Il est rapide, il fait des jeux, il a beaucoup de talent et il est intelligent. Il trouve une façon de prolonger les jeux en zone offensive, c’est vraiment important. On a la rondelle plus souvent et plus longtemps pendant nos présences , a expliqué le petit ailier.

Cole Caufield célèbre son but en première période face aux Golden Knights de Vegas. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Résultat, l’ancien des Hawks cumule 7 points à ses 4 derniers matchs et Suzuki et Caufield ont réussi exactement la moitié des buts de tous les attaquants de l’équipe depuis le début de la saison (16 sur 32).

Il y a une raison pour laquelle nous formons le premier trio. On doit produire. Si on ne le fait pas, on ne fait pas notre travail. Les autres obtiennent des chances, mais ça ne rentre pas pour l’instant , a lancé le capitaine sans mordre à la question sur le manque de flair de ses collègues.

La bonne nouvelle pour St-Louis, le verre est toujours à moitié plein .

Jonathan Drouin a tiré 8 fois en 9 matchs? Le verre est à moitié plein. Brendan Gallagher, Josh Anderson et Mike Hoffman traversent le désert? Le verre est à moitié plein… de sable peut-être.

Tu aurais la même chose si tous les autres produisaient, mais qu’on avait de la misère avec notre premier trio. Selon mon expérience, c’est dur d’avoir tout en place parfaitement. Tu bouches un trou, il y en a un autre qui apparaît. C’est de continuer à trouver des réponses. On va aider les gars. Ils savent qu’ils doivent produire plus. On va les aider à trouver les réponses. Elles sont partout , a expliqué l’entraîneur.

Les trouver, semble-t-il, est une autre paire de manches.

On évoque le manque de constance des trios à l’exception du tandem Suzuki-Caufield. Difficile de développer une chimie, une complicité, quand vos partenaires de trios changent tout le temps. Il faut gérer le personnel en surplus a fait valoir St-Louis.

D’un autre côté, il y a certainement une raison qui explique cette alternance. Car les combinaisons qui fonctionnent, ou plutôt celle qui fonctionne, ne change pas beaucoup, elle.

Un défi pour Hughes

Au moins, doit se réjouir l’organisation, les jeunes produisent et l’avenir repose justement sur eux. Fort bien. Mais Hughes est un fin stratège et espère probablement se départir de quelques ailiers bien rémunérés d’ici la date limite des transactions pour poursuivre la relance de son équipe en accumulant quelques choix au repêchage supplémentaire.

Si les choses restent ainsi, il devra se découvrir des trésors de persuasion comme seul un ancien agent de joueurs peut le faire, qui sait.

Comment convaincre un de ses homologues que Drouin, Hoffman, Joel Armia ou même Christian Dvorak représente la pièce manquante à ses espoirs de triomphe. Il a pu le faire l’an dernier avec Artturi Lehkonen, ce sera autrement plus complexe cette fois.

Et on ne parle même pas du mystérieux cas d'Evgenii Dadonov.

Certes, Sean Monahan fait encore belle figure, mais Hughes fera maigre pitance d’ici la date limite des transactions si l’ancien des Flames demeure le seul vétéran à apporter une contribution intéressante.

Cela dit, de longues semaines s’écouleront d’ici à ce que ce casse-tête se mette en place. Diantre, il fait 20 degrés à l’extérieur, l’hiver n’est pas encore commencé.

En attendant, à Martin St-Louis et ses hommes de chercher les réponses. Et, ça tombe bien, paraît-il qu’elles sont partout.