Félix Auger-Aliassime freiné en demi-finales à Paris

Le Canadien a mordu la poussière en deux manches de 4-6 et 2-6 contre le Danois Holger Rune, qui a ainsi pris sa revanche en 1 h 27 min après s'être incliné devant ce même Auger-Aliassime dimanche dernier en finale à Bâle.

Qualifiée pour les finales de l'ATP grâce à une montée en puissance en fin de saison, la huitième raquette mondiale avait gagné les trois derniers tournois auxquels elle avait participé avant de débarquer en France.

Des sacres à Florence et à Anvers ont précédé celui décroché en sol suisse. D'ailleurs, les quatre titres à son palmarès ont été remportés cette année. Il avait lancé les compteurs avec une conquête à Rotterdam à la mi-février.

Je voulais jouer différemment de la dernière finale. Il fallait que je sois agressif, je pense y être parvenu. C'est moi qui ai pris le contrôle chaque fois. Le score le prouve , s'est félicité le vainqueur.

Dès le troisième jeu de l'affrontement, Rune a pris le service d'Auger-Aliassime, puis a maintenu son emprise sur la manche initiale jusqu'à l'empocher. L'homme de l'heure sur le circuit masculin a été incapable de lui rendre la monnaie de sa pièce.

L'entame du deuxième engagement n'a guère été mieux pour le Québécois, brisé coup sur coup d'entrée. Rune a chaque fois confirmé son vol pour ainsi prendre les commandes 4-0.

Auger-Aliassime a tenté tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau, mais son rival, tombeur de plusieurs ténors cette semaine, ne lui a pas laissé l'occasion de combler le retard.

Holger Rune Photo : Associated Press / Michel Euler

Le Danois a ajouté un quatrième membre du top 10 de l'ATP à son tableau de chasse parisien, après l'Espagnol Carlos Alcaraz, le Russe Andrey Rublev et le Polonais Hubert Hurkacz. Rappelons tout de même qu'Alcaraz, mené 3-6 et 6-6, s'est retiré du match en quarts de finale en raison d'une blessure.

Visiblement émoussé par la quantité considérable d'efforts fournis depuis quatre semaines, Auger-Aliassime est apparu au ralenti, avec un temps de retard, approximatif dans son placement et souvent pris de vitesse. Au point de n'obtenir aucune balle de bris durant la rencontre.

À l'inverse, son adversaire s'est montré plus entreprenant, plus précis, plus véloce, particulièrement percutant en retour de service et audacieux au filet. Une recette gagnante pour faire tomber l'intouchable Auger-Aliassime.

Rune tentera de mettre la main sur le titre le plus prestigieux de sa jeune carrière. L'athlète de 19 ans, classé à l'heure actuelle au 18e rang de l'ATP, sera confronté à l'étape ultime au Serbe Novak Djokovic ou au Grec Stefanos Tsitsipas.

Il s'agira pour Rune d'une quatrième présence en finale sur une période de six semaines. Il a enlevé les honneurs à Stockholm et s'est contenté du statut de finaliste à Sofia et à Bâle.

Auger-Aliassime renouera avec l'action aux finales de l'ATP, qui regrouperont les huit meilleurs joueurs de la saison, du 13 au 20 novembre à Turin, en Italie. Il sera accompagné par Alcaraz, Djokovic, Rublev, Tsitsipas, l'Espagnol Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud et le Russe Daniil Medvedev.

Après sa participation au prestigieux tournoi de fin d'année, Auger-Aliassime et ses compatriotes participeront d'office aux finales de la Coupe Davis. L'équipe canadienne sera également composée de Gabriel Diallo, d'Alexis Galarneau, de Vasek Pospisil et de Denis Shapovalov. La compétition par équipe se déroulera du 22 au 27 novembre à Malaga, en Espagne.