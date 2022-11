Les Bruins offrent un contrat à l’ancien espoir controversé Mitchell Miller

Associated Press

Miller, maintenant âgé de 20 ans, a été accusé en 2016 d'avoir intimidé Isaiah Meyer-Crothers, un camarade de classe noir et avec des troubles d'apprentissage. Selon Meyer-Crothers, en plus d'avoir utilisé à profusion le mot en N en le frappant, il l'a déjà manipulé à manger une friandise qu'il avait trempée dans un urinoir.

Après la sortie de la nouvelle en octobre 2020, les Coyotes ont renoncé aux droits de Miller, le 111e choix du repêchage de 2020 et la plus haute sélection de la formation de l'Arizona cette saison-ci.

Un jour plus tard, l'Université du Dakota du Nord a expulsé Miller de son programme. Il n'a pas joué au hockey lors de la saison 2020-2021.

Lorsque j'étais en deuxième secondaire, j'ai pris une décision extrêmement stupide et j'ai agi de manière très immature, a déclaré Miller par voie de communiqué vendredi. Pour être clair, ce que j'ai fait quand j'avais 14 ans était mal et inacceptable. Il n'y a pas de place dans ce monde pour être irrespectueux envers les autres et je m'engage à profiter de cette occasion pour m'élever contre le fait de maltraiter autrui.

Le président des Bruins, Cam Neely, a dit que Mitchell continuera de progresser avec l'organisation.

Avant de signer Mitchell, nos groupes des opérations de hockey et des relations communautaires ont passé du temps avec lui au cours des dernières semaines pour mieux comprendre qui il est en tant qu'individu et en apprendre davantage sur une erreur importante qu'il a commise lorsqu'il était au collège.

Au cours de cette période d'évaluation, Mitchell a assumé la responsabilité de son comportement inacceptable et a démontré son engagement à travailler avec plusieurs organisations et professionnels pour parfaire son éducation et utiliser son erreur comme un moment d'apprentissage pour les autres , a affirmé Neely.

En 2021-2022, Miller a disputé 60 rencontres avec le Storm de Tri-City en USHL, obtenant 39 buts et 44 aides pour un cumul de 83 points. Le défenseur de 1,78 m (5 pi 10 po) a été nommé joueur le plus utile du circuit après avoir établi un record pour le nombre de buts et de points pour un défenseur.

Il se joindra aux Bruins de Providence, le club-école de la Ligue américaine de hockey de la formation du Massachusetts.