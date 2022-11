Les Canadiennes stoppées en demi-finales à la Coupe du monde de rugby

L’Angleterre, 1re nation mondiale et grande favorite de la compétition, s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde féminine de rugby en battant 26-19 une équipe du Canada accrocheuse et vaillante, samedi, à l’Eden Park d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Les Red Roses , qui inscrivent par la même occasion une 30e victoire d’affilée, un record, seront opposées en finale samedi prochain aux championnes du monde en titre, les Néo-Zélandaises, qui ont vaincu les Françaises 25-24. Le Canada et la France se retrouveront en petite finale quelques heures auparavant.

La demi-finale Angleterre-Canada, reprise de la finale de la Coupe du monde de 2014 qui avait vu la consécration des Anglaises, a commencé sur les chapeaux de roue, avec un essai de la troisième ligne Marlie Packer dès la neuvième minute, son quatrième depuis le début de la compétition.

La centre Abby Dow a enchaîné (15e) et on a craint alors que les Red Roses ne plient le match très rapidement, mais, sur une contre-attaque, la troisième ligne Karen Paquin a réduit l’écart et a enflammé les tribunes relativement clairsemées de l’Eden Park (12-5, 19e).

Galvanisées par cet essai et faisant douter leurs adversaires, les coéquipières de Sophie de Goede ont récidivé quelques instants après par l’intermédiaire de la centre Alisha Corrigan (12-12, 37e).

Au retour des vestiaires, et au moment où les Canadiennes étaient sur un temps fort dans les cinq mètres anglais, Claudia MacDonald a récupéré le ballon et a remonté tout le terrain pour offrir un doublé à Dow (23-12, 50e).

Le Canada, à force de persévérance et en s’y prenant à plusieurs reprises, a fini par briser le mur anglais grâce à Tyson Beukeboom, une finisseuse entrée à la 51e minute, ce qui a réduit le déficit canadien et a fait durer le suspense (23-19, 68e).

Mais l’Angleterre, par la botte d’Emily Scarratt, s’est ensuite donné un peu d’air (26-19, 71e) et a obligé les représentantes de l’unifolié à attaquer, encore et encore, et avec beaucoup de panache, jusqu’à la fin. Mais en vain.