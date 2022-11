Marie-Eve Dicaire à Manchester : l’arène et la crème anglaise

La ferveur des partisans et des amateurs du noble art en sol britannique a de quoi donner des frissons même au plus expérimenté des pugilistes. Ils sont bruyants, clairement subjectifs, colorés et parfois intimidants.

Même si plusieurs boxeurs d’ici y ont laissé quelques plumes, certains en ont tout de même ramené des souvenirs impérissables qu’ils acceptent encore de partager.

Jean Pascal est l’un de ceux-là. Même s’il a été vaincu de façon décisive par Carl Froch, à Nottingham, en décembre 2008, ce combat et cette expérience demeurent des incontournables au cœur de son parcours.

Malgré la défaite, j’avais eu une très belle expérience. C’était mon deuxième combat à l’étranger après Miami. C’est sûr que la foule britannique est très partisane. Marie-Eve doit être prête pour ça, se faire huer et de se faire jouer dans la tête , a tout de suite indiqué l’ancien champion mondial WBC et WBA des mi-lourds.

Marie-Eve doit bien se préparer, tant physiquement que mentalement. Le jour de la pesée ou même avant, elle devrait aller voir l’amphithéâtre où elle se battra , a insisté Pascal, ignorant sans doute que Dicaire en fait déjà une partie intégrante de sa routine d’avant-combat.

Jean Pascal face à Carl Froch, le 6 décembre 2008, à Nottingham Photo : pa images via getty images / Nick Potts - PA Images

Celui qui doit livrer, au début de 2023, un combat éliminatoire pour le statut d’aspirant obligatoire à la ceinture IBF que détient Artur Beterbiev affirme ne pas avoir été déstabilisé ou dérangé par les sparages du public anglais.

Mais il n’a pas oublié sa marche vers le ring. Je me souviens. J’avais ma musique d’entrée, mais je n’entendais que les huées des partisans de Froch. Malgré la défaite, ça reste un des points tournants de ma carrière parce que ça m’a permis de vivre l’adversité à un jeune âge. Cela m’a permis de me développer et de devenir le boxeur que je suis devenu , a reconnu Pascal qui sera devant son écran pour suivre le combat d’unification entre Dicaire et Natasha Jonas.

Même en pleine nuit

Si Marie-Eve Dicaire a laissé entendre jeudi dernier qu’elle était prête à tout, c’est peut-être en raison de ce que son ami Oscar Rivas a vécu à Londres, en juillet 2020, en marge de son combat éliminatoire face à Dillian Whyte.

Comme Jean Pascal, Lucian Bute ou Kevin Bizier avant lui, Rivas n’est pas sorti de l’arène victorieux, mais il parle encore avec enthousiasme de la chance qu’il a eue d’aller se battre dans le berceau de la boxe.

Oscar Rivas (à gauche) et Dillian Whyte lors de leur affrontement, à Londres, le 20 juillet 2020. Photo : Getty Images / Dan Istitene

Dès que je suis rentré dans le stade (O2 Arena), j’ai vu à quel point toute l’organisation était bien réglée. Mais quand j’ai vu la foule, il y avait presque 30 000 personnes, je me suis dit "waooohhh…!". C’était vraiment impressionnant , a d’abord indiqué le premier champion super-lourd-léger (bridgerweight) de l’histoire.

Si avant l’affrontement, les partisans anglais étaient clairement rangés en bloc derrière leur représentant national, ils ont été nombreux à venir lui parler pour le féliciter de sa prestation après le combat.

« Quand je suis arrivé là-bas, j’ai vu que tout le monde portant des chandails de Dillian Whyte. Jusqu’à mon hôtel, ils venaient me dire que j’allais perdre. Même en pleine nuit, il y en avait eu trois ou quatre qui étaient venus cogner à ma porte, toutes les deux heures, pour me réveiller. » — Une citation de Oscar Rivas, champion mondial WBC des supers-lourds-légers

Heureusement, Rivas avait pu changer de chambre avec son entraîneur Marc Ramsay pour ne plus avoir à subir ces perturbations nocturnes. Il affirme aujourd’hui que cela l’a rendu plus fort mentalement.

Marie-Eve Dicaire et Oscar Rivas Photo : Bernard Brault - Groupe Yvon Michel

Puisqu’il s’entraîne souvent dans les mêmes gymnases que Marie-Eve Dicaire, il a pu lui parler de son expérience afin de la préparer à ce qu’elle allait peut-être vivre là-bas à son tour.

Il a dit à Dicaire avant son départ pour Manchester qu’elle devait simplement se présenter là-bas en ayant en tête qu’elle est la meilleure et qu’elle allait gagner.

C’est d’ailleurs à un triomphe de la Québécoise de 36 ans que Rivas s’attend. Il sera lui aussi rivé devant son téléviseur, ce samedi 12 novembre, pour savourer ce rendez-vous bien arrosé à la crème anglaise.