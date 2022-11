Félix Auger-Aliassime file en demi-finales à Paris grâce à sa 16e victoire d’affilée

Le Québécois de 22 ans se qualifie du même coup pour les demi-finales d'un tournoi de la série Masters, la plus importante après les grands chelems, pour la deuxième fois de sa carrière, après Miami en 2019.

Auger-Aliassime présente maintenant un dossier de 3-0 contre Tiafoe, après un duel expéditif de 1 h 33 min sur le ciment de l'Accor Arena.

J'ai joué de chance par moments, mais j'ai aussi l'impression que j'ai offert une très belle performance. Nous avons disputé un match très serré (aux Internationaux de tennis des États-Unis) à New York, et un autre à Barcelone cette année , a d'abord évoqué Auger-Aliassime en entrevue d'après-match à la télévision.

Mais je me suis adjugé le premier set 6-1, et lorsque j'ai obtenu ma sixième balle de match (contre lui) je me suis dit qu'il fallait que je hausse mon niveau de jeu d'un cran. Il a tout tenté pour revenir dans la rencontre, mais je suis content d'être parvenu à m'imposer lors des moments cruciaux du match , a-t-il ajouté.

Auger-Aliassime affrontera en demi-finales le vainqueur du match qui se déroulera un peu plus tard aujourd'hui entre le no 1 mondial, Carlos Alcaraz, et le Danois Holger Rune -- deux adversaires que le représentant de l'unifolié a récemment battus.

C'est fou; c'est ma première demi-finale dans un tournoi de la série Masters 1000 depuis celle (contre John Isner) à Miami en 2019. À l'époque, je ne m'attendais pas à me retrouver là et je m'étais dit : "Oh, mon Dieu, je suis certain que je vais participer à d'autres demi-finales dans un tournoi Masters", mais finalement ça m'a pris trois ans pour y parvenir de nouveau , a rappelé Auger-Aliassime.

Ce serait formidable si je parvenais à participer à ma première finale de la série Masters , a-t-il conclu, le sourire aux lèvres.

Félix Auger-Aliassime c. Frances Tiafoe Photo : Getty Images / Julian Finney

Comme cela a été le cas la veille contre le Français Gilles Simon, la huitième raquette mondiale a connu un départ canon.

Il a rapidement brisé le 21e joueur à l'ATP pour se forger une avance de 3-0 en première manche. La huitième tête de série, en pleine maîtrise de ses moyens, a enchaîné avec un autre bris pour finalement sceller l'issue de la première manche en 27 petites minutes.

Le rouleau compresseur québécois a poursuivi sur sa lancée en deuxième manche, se forgeant rapidement un coussin de 3-1 contre la 16e tête de série. Auger-Aliassime n'a plus été inquiété par la suite et a mis la touche finale à sa sixième balle de match.

Vers la fin de la partie, Tiafoe, visiblement dépassé par les événements, a brièvement tenté de trouver du réconfort en offrant une accolade à un jeune ramasseur de balles. Une scène qui a suscité les rires et la sympathie de la foule parisienne.

Cela n'a toutefois pas été suffisant pour lui permettre de renverser la vapeur contre Auger-Aliassime. Ce dernier a conclu le match avec 3 bris en 14 occasions, et il n'a pas offert la moindre balle de bris à son adversaire.

Par ailleurs, le Serbe Novak Djokovic aura rendez-vous avec l'Italien Lorenzo Musetti en quarts de finale un peu plus tard aujourd'hui. Cet affrontement sera suivi en fin de journée par celui entre le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Américain Tommy Paul.