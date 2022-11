Christa Deguchi remporte le grand chelem de judo de Bakou

La 15e au classement mondial a gagné ses quatre combats vendredi, dont celui de la finale contre la Portugaise Telma Monteiro (no 11).

Deguchi a eu besoin du temps additionnel pour venir à bout de sa tenace adversaire en 6 min 11 s. Elle a mis beaucoup de pression sur Monteiro jusqu'à ce qu'elle commette un troisième shido à 2:11 de la période supplémentaire.

La Canadienne, de mère japonaise et de père canadien, qui s'entraîne au Japon, avait successivement écarté de son chemin la Hongroise Kitti Kovacs (no 65) avec deux waza-ari en 3 minutes, l'Italienne Veronica Toniolo (no 26) et la Britannique Lele Nairne (no 34), toutes les deux en temps ajouté pour accéder à la finale.

La compatriote de Deguchi Jessica Klimkait, médaillée de bronze aux derniers mondiaux à Tachkent en octobre, n'était pas en lice.

En Ouzbékistan, Deguchi avait perdu à son troisième combat au terme d'un duel de plus de 11 minutes.

Chez les 52 kg, la petite sœur de Christa, Kelly Deguchi (no 47), n'a pas eu la même réussite. Elle a été battue dès son premier combat par l'Ouzbèke Sita Kadamboeva (no 59).

Le Montréalais Arthur Margelidon, né à Paris, participe au grand chelem de Bakou dans la catégorie des 73 kg.