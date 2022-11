Marseille veut accueillir la flamme des JO de 2024

Nous sommes candidats à l'arrivée de la flamme , a expliqué l'adjointe au maire, Samia Ghali, lors du conseil municipal de vendredi.

La magistrate dit être à l'ouvrage pour que la flamme arrive d'Olympie à Marseille , montrant ainsi que la cité phocéenne, fondée par des colons grecs vers le VIe siècle av. J.-C., est la porte d'entrée de la France .

Le président du comité d'organisation des JO de 2024 Tony Estanguet en visite à Marseille Photo : Getty Images / NICOLAS TUCAT

À l'occasion des Jeux de Paris, le relais de la flamme se déroulera sur trois mois , à partir d'avril, et visitera toutes les régions de France , est-il indiqué sur le site des Jeux.

Si la plus grande partie des épreuves olympiques se dérouleront à Paris et en Île-de-France, les épreuves de voile auront lieu à Marseille, tandis que Châteauroux devrait accueillir celles de tir et Lille les éliminatoires de basketball.

Le tournoi de soccer se déroulera dans plusieurs villes, dont Marseille, et le surf sera présenté à Tahiti.