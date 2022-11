Les Astros battent les Phillies pour prendre l’avance dans la Série mondiale

En plus de se distinguer en défense, Pena a fait marquer les deux premiers points des siens. Il a cogné un simple d'un point en première manche, avant de frapper son quatrième circuit des séries en quatrième.

Après le circuit de Pena, Noah Syndergaard a été remplacé par Connor Brogdon, qui n'a donné qu'un coup sûr tout en inscrivant cinq retraits sur des prises en deux manches complètes de travail.

Jose Alvarado a pris la relève en sixième manche.

En trois manches, Syndergaard a accordé trois coups sûrs et deux points mérités. Il a réussi quatre retraits sur des prises.

Justin Verlander a lancé pendant cinq manches et a donné un point, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles. Il a enregistré six retraits au bâton. Il a finalement obtenu une première victoire en Série mondiale à son neuvième départ. Il avait un rendement de 0-6 et une moyenne de 6,07.

Yordan Alvarez a porté le score à 3-1 en huitième manche avec un optionnel.

Jean Segura a corsé les choses avec un simple d'un point, en fin de huitième, mais les Phillies n'ont pas fait plus de dommages.

Trey Mancini a réussi un très beau jeu au premier coussin pour mettre fin à la huitième sur un roulant de Kyle Schwarber.

Ryan Pressly s'est chargé des cinq derniers retraits.

En neuvième manche, il a retiré Rhys Hoskins au bâton, puis Chas McCormick a sauté à la clôture du champ centre pour capter une frappe de J.T. Realmuto.

Bryce Harper a été atteint, mais Nick Castellanos a ensuite été retiré sur un roulant à Pena.

Le premier point des Phillies a été le résultat d'une longue balle de Schwarber en première manche.

Hector Neris a retiré deux des trois frappeurs qu'il a affrontés en sixième manche avant de céder sa place à Bryan Abreu. Le droitier des Astros a atteint Brandon Marsh, mais a forcé Schwarber à cogner un roulant à Jose Altuve pour conclure la manche.

Des points rapides

Après seulement quatre lancers de Syndergaard en première manche, les Astros menaient déjà 1-0.

Altuve a frappé la deuxième offrande profondément au champ centre droit pour un double. Sur la séquence, il s'est rendu jusqu'au troisième coussin lorsque Marsh a eu de la difficulté à récupérer la balle.

Avec les membres de l'avant-champ des Phillies évoluant en position rapprochée, Pena a enchaîné avec un simple à travers le monticule et jusqu'au champ centre pour donner l'avance aux visiteurs.

Les Astros ont aidé la cause de Syndergaard lorsque Pena s'est fait retirer en tentant de voler le deuxième but, au même moment où Alvarez fendait l'air sur une troisième prise.

Alex Bregman a ensuite été retiré sur élan pour mettre fin à la manche.

La riposte des Phillies n'a pas tardé. Au deuxième lancer de Verlander, Schwarber a claqué une flèche qui a survolé la clôture du champ droit pour son cinquième circuit depuis le début des séries éliminatoires.

Les Phillies ont menacé en deuxième moitié de la deuxième manche. Après deux retraits, Segura a cogné un simple au champ centre, puis Marsh et Schwarber ont soutiré des passes gratuites. Mais Verlander s'est sorti de ce bourbier en retirant Hoskins sur trois prises.

Les Phillies ont placé deux autres coureurs sur les sentiers en fin de troisième manche, mais Verlander a forcé Bryson Stott à cogner un faible ballon au joueur de champ droit Kyle Tucker.

Après une journée de congé vendredi, les Phillies et les Astros ont rendez-vous au Minute Maid Park pour le sixième match samedi soir. Si un match ultime était nécessaire, il aurait lieu dimanche soir à Houston.