La Transat Québec - Saint-Malo de retour en 2024 pour sa 10e édition

La Transat Québec - Saint-Malo sera présentée en 2024, et le départ du Vieux-Port de Québec aura lieu le 7 juillet 2024.

La course avait dû être annulée en 2020 en raison de la pandémie.

Les bateaux amarrés au quai de Québec avant le départ de la Transat Québec - St-Malo de 2000 Photo : Getty Images / AARON HARRIS

Pour souligner sa 10e présentation, l’organisation de la Transat veut rendre hommage aux marins légendaires qui y ont participé.

L’engouement pour la Transat Québec-Saint-Malo est palpable , a dit son directeur général, Richard Samson lors d'une visite à Saint-Malo en Bretagne dans le cadre de la course au large de la Route du Rhum.

Assister à un événement comme la Route du Rhum, c’est l’occasion idéale pour profiter de la grande expertise maritime des Malouins , a ajouté Richard Samson.

La première Transat Québec - Saint-Malo a eu lieu en 1984 avec 49 voiliers. Le skipper Loïc Caradec, à bord de Royale, l'avait emporté en 8 jours, 19 heures et 57 minutes.

Pour cette première édition, Radio-Canada avait participé à la course affrétant un trimaran de 17 mètres avec notamment à son bord l'animateur et marin Joël Le Bigot et le skipper Pierre Sibéril.

Le trimaran de 17 mètres de Radio-Canada au départ de la Transat Québec - Saint-Malo de 1984 Photo : Société Radio-Canada

La 9e édition a eu lieu en 2016. Dans leur trimaran de 40 mètres, le skipper Yann Guichard et sa conjointe, Dona Bertarelli, ont franchi la distance de 5365 kilomètres à la vitesse moyenne de 22,1 nœuds en 6 jours, 1 heure et 17 minutes. Ce sera donc le record à battre en 2024.

Un équipage québécois 100% féminin

Pour sa 10e édition, un équipage québécois 100% féminin prendra part à la Transat Québec - Saint-Malo. C'est en tout cas le voeu des organisateurs.