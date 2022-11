Alexander Ovechkin égale un exploit de Gordie Howe

Associated Press

Alexander Ovechkin a égalé le record de Gordie Howe pour le plus grand nombre de buts marqués avec une seule équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais les Capitals de Washington ont subi une défaite de 3-1 face aux Red Wings de Detroit jeudi soir.

Ovechkin a rompu l'égalité de 0-0 à mi-chemin de la deuxième période pour le 786e but de sa carrière avec les Capitals, le même total que Howe a inscrit dans l'uniforme des Red Wings.

Le but d'Ovechkin a été marqué à la même extrémité de la patinoire où est suspendu l'ancien no 9 de la légende des Red Wings. Howe a joué avec Detroit de 1946 à 1971 et a complété sa carrière dans la LNH avec 801 buts, le record de tous les temps au moment où il a pris sa retraite après la saison 1979-1980.

Wayne Gretzky a éventuellement effacé ce record et terminé sa carrière avec 894 buts.

Lucas Raymond a permis aux Red Wings d'égaler le score lors d'un avantage numérique tard au deuxième vingt.

Cette égalité a persisté jusqu'avec 3 min 50 s à jouer à la troisième période lorsque Andrew Copp a déjoué Darcy Kuemper pour son premier but en 10 matchs.

Dylan Larkin a scellé l'issue du match avec un but dans un filet désert pendant la dernière minute de jeu.

Ville Husso a bloqué 33 rondelles devant le filet des Red Wings. Du côté des Capitals, Darcy Kuemper a réalisé 23 arrêts.

Ottawa perd un quatrième match de suite

En avance 5-1 au milieu du troisième tiers, les Golden Knights de Vegas ont résisté à une poussée tardive des Sénateurs d'Ottawa et ont prévalu 5-4, jeudi.

Vegas obtenait un sixième gain d'affilée, tandis que les Sénateurs perdaient pour la quatrième fois de suite.

William Carrier (no 28) et Anton Forsberg (no 31) Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Mark Stone, Reilly Smith, Zach Whitecloud, Chandler Stephenson et William Carrier ont réussi les buts des Golden Knights, tandis que Logan Thompson a fait 42 arrêts.

Whitecloud a inscrit son premier filet de la saison pour Vegas.

Carrier a profité d'un revirement d'Alex DeBrincat, près d'Anton Forsberg, pour porter le compte à 5-1 au milieu du troisième vingt.

Les Knights ont soutiré un but en avantage numérique et un autre en infériorité.

Claude Giroux et Tim Stutzle ont fourni des doublés dans une cause perdante.

Forsberg a stoppé 14 tirs sur 19, puis Cam Talbot a repoussé 13 rondelles.

Les Sénateurs vont rejouer samedi soir à la maison, contre Philadelphie.

Les Knights seront alors les visiteurs au Centre Bell.