Les Nets suspendent Kyrie Irving cinq matchs

Cette suspension se prolongera tant que le joueur, qui a refusé de dire qu'il n'avait pas de croyance antisémite, alors qu'il en a pourtant eu l'occasion à plusieurs reprises ces derniers jours (...) , le fasse afin de remédier à l'impact négatif de sa conduite , indique le communiqué de la franchise.

Un peu plus tôt en journée, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a adressé un blâme, sans le sanctionner au garde des Nets.

La publication reprochée à Irving remonte au 27 octobre. Il avait diffusé sur ses comptes Twitter et Instagram une affiche de Hebrews to Negroes : Wake Up Black America et un lien vers le site d'Amazon pour le louer ou l'acheter.