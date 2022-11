« Je sais que je vais me faire huer » - Marie-Eve Dicaire

Souriante et détendue, la Canadienne a répondu, jeudi à Laval, aux questions des journalistes pour une dernière fois avant de s’envoler pour l’Angleterre où l’attend la Britannique Natasha Jonas (12-2, 8 K.-O.), détentrice des ceintures WBC et WBO.

J’ai encore appris des choses durant ma préparation. Je trouve ça cool, parce que ma progression est constante. C’était tough quand j’ai commencé le camp d’entraînement. Il y a eu des moments où je me suis demandé si j’étais trop vieille pour ces choses-là , a raconté Dicaire (18-1, 1 K.-O.) sourire en coin.

« Puis, la vapeur s’est inversée. Je terminais mes entraînements et je regardais mes entraîneurs en leur disant : "Est-ce que c’est tout ce que vous avez pour moi?" Et ce sentiment est indescriptible. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire

La perspective d’aller se mesurer à Jonas dans ses terres ne semble pas avoir d’emprise sur Dicaire. Pour se dédouaner, elle souligne ses expériences passées où elle est allée affronter Claressa Shields, à Flint, au Michigan, ainsi que son bagage à parcourir le monde en tant qu'ancienne championne de karaté.

Elle a aussi parlé de ce voyage où elle a accompagné Oscar Rivas à Londres pour l’encourager lors de son duel face à Dillian Whyte. Elle a alors pu constater toute la ferveur des Anglais pour leurs favoris.

Je suis prête pour cet environnement hostile. C’est le genre de défi qui me donne des ailes. Je sais que je vais me faire huer. Je sais que les gens ne vont pas m’encourager. Je sais qu’elle va frapper mes gants et que ça va crier. Et je sais que j’aurai mon plus grand sourire parce qu’il m’en faudra beaucoup plus pour me déstabiliser , a-t-elle poursuivi.

Marie-Eve Dicaire a rencontré les journalistes avant son départ pour Manchester où elle affrontera Natasha Jonas.

Dicaire, qui a accordé un entretien au réseau Sky Sports tout juste avant de répondre aux scribes d'ici, croit que Jonas est peut-être en train de pécher par excès de confiance.

« Manque de respect, je ne sais pas. Est-ce qu'elle croit qu'elle s'en va faire une promenade dans le parc (walk in the park), je pense que oui. Elle pense déjà à ses prochains combats. Elle parle d'un combat contre Shields. Moi, j'aime brouiller les cartes. Personne ne pensait qu'un jour, j'allais être où je suis en ce moment. Quand on me dit que c'est impossible ou que ça ne se peut pas, c'est là où j'ai encore plus le goût de réussir. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire

Avec tous ses moyens

En plus d’avoir une équipe complète autour d’elle, Marie-Eve Dicaire montera dans le ring avec l’assurance de savoir son corps libre de toute blessure.

Son entraîneur principal Stéphane Harnois a souligné que la longue période d’attente de 11 mois depuis son dernier combat a permis à Dicaire de se reposer et, surtout, de soigner de vieilles blessures qu’elle traînait depuis longtemps.

C’est notamment le cas de ce tendon d’Achille pour lequel elle a été opérée et qui lui a redonné sa pleine mobilité.

Quand on lui fait remarquer que sa protégée a souvent connu de lents débuts de combats, Harnois répond que cette fois ce sera différent.

Marie-Eve, c’est un moteur diesel. On a changé le moteur, on devrait avoir quelque chose de bien , a-t-il dit, promettant une entrée en matière plus rapide dès le premier son de cloche.

À propos des pièges à éviter face au style de Jonas et à sa meilleure arme, son crochet de la main avant, là aussi Harnois se veut rassurant.

« Disons qu’on a travaillé en fonction de ça. Il reste que Natasha Jonas n’est pas une vraie 154 lb. C’est une bonne boxeuse, on ne peut pas lui enlever ça. Son crochet droit est bon, mais il est large. Ça laisse la chance à Marie-Eve de mieux s’installer pour le contrer. » — Une citation de Stéphane Harnois, entraîneur de Marie-Eve Dicaire

Comme Jonas, Dicaire n’a pas eu beaucoup d’occasions d’affronter des gauchères. En fait, elle n’en a eu qu’une devant elle chez les professionnelles, soit Ashleigh Curry, à son quatrième combat, en mai 2016.

À mes premiers sparring (contre une gauchère), je ne comprenais pas trop pourquoi je me faisais frapper aussi souvent (rires). La bonne nouvelle, c’est que je réfléchis maintenant en gauchère, au point où je pourrais être un peu mêlée face à une droitière , a expliqué Dicaire pour décrire l’adaptation à laquelle elle s’est soumise durant sa préparation.

La Québécoise a aussi promis de faire très attention en traversant la rue à Manchester où les voitures roulent à sens inverse.

Pour avoir été là-bas quelques fois, le nombre de fois où j’ai failli me faire frapper, c’est assez fréquent. Je suis de nature assez lunatique quand ça vient à l’envers. Mais là, je suis prête (rires)!

L'entraîneur Stéphane Harnois et la boxeuse Marie-Eve Dicaire respirent la confiance à quelques heures du départ pour Manchester. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Enfin, le promoteur Yvon Michel s’est dit confiant que Dicaire n’aura pas à être confrontée aux mêmes genres d’ennuis (imbroglio sur le choix des gants et cas de dopage camouflé) que son bon ami Oscar Rivas.

Nous avons une entente très cordiale avec les gens de Boxxer (le promoteur de l’événement). Nous allons recevoir confirmation demain (vendredi) de la liste des officiels pour le combat qui comprendra un juge canadien, un Européen (hors Royaume-Uni) et un Britannique. L’arbitre dans le ring sera lui aussi britannique , a dit Michel.

Précisions pour le 1er décembre

Il y a deux jours, Groupe Yvon Michel a dévoilé la liste complète des adversaires en vue du gala du 1er décembre, à la Place Bell, de Laval.

En plus de la finale qui verra Kim Clavel (16-0, 3 K.-O.) mettre sa ceinture WBC des mi-mouches en jeu face à la championne WBA, la Mexicaine Yesica Nery Plata (28-2, 3 K.-O.), les amateurs pourront applaudir les élans de Marie-Pier Houle (7-0-1, 2 K.-O.) dans un combat face à la Winnipegoise et ex-championne du monde, Olivia Gerula (19-19-3, 3 K.-O.).

Mazlum Akdeniz (17-0, 8 K.-O.) défendra son titre WBC Continental des Amériques contre l’Américain Samuel Teah (18-4-1, 8 K.-O.).