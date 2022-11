L’épreuve de patience tire à sa fin pour Vanessa Gilles

Le rêve de jouer pour une institution aussi prestigieuse que l’OL et le calendrier des Championnats européens, qui favorise un meilleur volume de jeu en préparation pour la Coupe du monde 2023, ont convaincu la Canadienne de 26 ans de faire un retour en première division française.

Gilles a passé trois saisons à Bordeaux de 2018 à 2021, avant de faire le saut en NWSL avec Angel City FC, en janvier 2022. Après sept départs à Los Angeles, une blessure l’a tenue loin des terrains du championnat américain jusqu’à son transfert à l’OL, en septembre dernier.

La médaillée d’or olympique est reconnaissante de la confiance que lui porte le club français, qui connaissait très bien l’état de santé de la joueuse originaire de Châteauguay avant de conclure son transfert.

Justement, le fait qu’ils savaient que j’étais blessée en venant, j’étais un peu rassurée dans le fait que je n’étais pas nécessairement dans l’obligation de venir et de jouer tout de suite sachant que j’étais blessée et que ça pouvait être néfaste pour le futur.

« Avec la Coupe du monde qui arrive, une trêve de 4 à 5 mois, ce n’était pas l’idéal. Avec Los Angeles, la saison se terminait. Déjà que j’étais blessée pendant deux mois, avoir une demi-année sans match, c’est sûr que ce n’était pas idéal. Quand l’OL est venue, c’était dur de dire non au géant de l'Europe, ce n’est pas vraiment quelque chose que je pouvais refuser. » — Une citation de Vanessa Gilles, défenseuse canadienne de l'Olympique lyonnais

L’empreinte des Fenottes sur le championnat français est colossale. Quinze des 16 derniers titres de championnes de France ont été décrochés par les Lyonnaises. Et en mai dernier, l’équipe remportait une sixième finale de la Ligue des champions en sept ans, la huitième de son histoire. Des chiffres qui font depuis longtemps frémir l'Europe. C’était un no brainer pour moi , a-t-elle confié sans gêne.

Un flou demeure

Exempte de blessure, ou presque, jusqu’à cette année, Vanessa Gilles fait face à l’inconnu depuis trois mois. Souffrant d’une pubalgie, une blessure musculaire assez fréquente chez les sportifs, la défenseuse franco-canadienne a été forcée de patienter plus de trois mois loin des projecteurs avant de pouvoir fouler la pelouse à nouveau.

Un retour qui s’est fait en D1 Arkema dans un court gain de 1-0 contre FC Fleury, dimanche dernier. Une heure de jeu sans accroc pour le premier départ de la Canadienne dans l’uniforme de l’OL.

J’ai l’impression que ça fait des années que je n’ai pas joué au foot, a rappelé l'internationale canadienne. Chaque jour, c’est comme une éternité. C’est sûr qu’il y avait un peu de rouille à enlever. Ça va venir avec le temps, mais ça fait du bien.

Vanessa Gilles Photo : Olympique Lyonnais

C’est une blessure de surentraînement sur laquelle j’ai un peu trop forcé pendant des mois. Je suis en route au 100 %, mais je n’y suis pas encore. C’est quelque chose qu’il faut gérer progressivement, mais c’est déjà un bon début pour que je puisse faire 60-65 minutes et de ne pas avoir de récidive.

Elle a aussi dû faire l’impasse sur les récents matchs amicaux qui servent de préparation pour le Mondial 2023, organisée conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La troupe de Bev Priestman est sur une intéressante séquence de 4 victoires consécutives, son gain le plus récent étant une victoire de 4-0 contre le Maroc, le 10 octobre dernier. Les Canadiennes avaient aussi vaincu les Argentines 2-0 quelques jours plus tôt.

Bah, toutes les trêves, c'est un petit pincement , reconnaît Gilles, qui ratera les deux prochaines rencontres amicales du Canada prévues les 11 et 15 novembre prochains, contre le Brésil.

Je pense que ce qui fait notre force en équipe nationale, c'est qu’on a du plaisir à être ensemble, et pour moi c'est un petit pincement parce que je sais que la prochaine fois que je serai en sélection, il y a plein de trucs que j'aurai loupés et puis plein de blagues où je serai larguée.

Ils sont très compréhensifs et j’en suis reconnaissante parce que ce serait très facile d'aller piocher quelqu'un d'autre, puis de voir autre part, mais non ils demeurent très bien informés , a confié Gilles, reconnaissante.

Le Canada sera du groupe B en compagnie de l'Australie, le Nigéria et l'Irlande lors de la phase de groupe de la Coupe du monde 2023. Photo : Reuters / SHANE WENZLICK

Un tirage au sort préférentiel

Le compte à rebours de la Coupe du monde féminine 2023 est lancé. Le tirage au sort étant maintenant chose du passé, le Canada sait qu’il aura sur sa route l’Australie, l’Irlande et le Nigéria dès la phase de groupe. Vanessa Gilles souhaitait secrètement que le Canada puisse disputer le match inaugural contre l’Australie.

« Je pense qu’on a eu un bon tirage. On a eu un des groupes les plus stockés du tournoi. Je peux me permettre de le dire. J’avais dit qu’un de mes tirages préférentiels, ce serait l’Australie parce que je sais que l’environnement là-bas va être incroyable. » — Une citation de Vanessa Gilles, défenseuse canadienne qui évolue pour l'Olympique lyonnais

C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire le match d'ouverture [contre l’Australie], mais c'est très excitant de voir toutes les promos et tout le travail qui sont en train de se faire pour que la prochaine Coupe du monde soit une des meilleures de l'histoire.

Le Canada, 7e au classement mondial, a récemment battu l’Australie (13e) dans une série de deux rencontres préparatoires. Adriana Leon, nouvellement sous contrat avec le Manchester United, a été la seule marqueuse canadienne dans des gains de 1-0 et 2-1.

Ce sera à nous de faire le travail. Ce sont de grandes équipes. On a joué déjà contre l'Australie, on a déjà joué contre le Nigéria, on sait à quoi s'attendre. Ça rend la tâche un peu plus réaliste, en sachant que c'est dans huit ou neuf mois.

Au Mondial 2019, en France, les Canadiennes, menées à l’époque par Kenneth Heiner-Møller, avaient subi une élimination hâtive dès les huitièmes de finale. Aujourd’hui championnes olympiques en titre, elles souhaitent poursuivre le travail et faire mieux que la 4e place obtenue en 2003, ce qui demeure le meilleur résultat du Canada au Mondial féminin.

Vanessa Gilles compte 22 sélections, dont 19 départs, avec l'équipe canadienne. Elle touché deux fois la cible lors de cette période. Photo : action images via reuters / ANDREW BOYERS

Apprivoiser le ballon

Vanessa Gilles a choisi de se frotter aux meilleures joueuses à sa position pour progresser au poste de défense centrale, et l’apprentissage se fait sur deux fronts. Tout d’abord en équipe nationale, avec Kadeisha Buchanan, et maintenant aux côtés de Wendy Renard, véritable générale dans l’axe central pour l’OL et en équipe de France.

En confiance dans l’aspect plus défensif de son jeu, la Québécoise souhaite profiter du style de jeu européen, davantage tourné vers le contrôle de balle, pour gagner en assurance lorsque vient le temps de faire progresser le jeu dans la moitié adverse.

À l’OL, on a le ballon la majorité du temps et c'est une de mes faiblesses. Voilà, je suis venue ici aussi pour défendre, certes, mais aussi pour être dans ce rôle et d'apprendre un côté différent du foot.

Kadeisha m’a permis de beaucoup progresser et d’apprendre, et là avec Wendy, même en la regardant depuis le banc, son jeu de tête, son jeu de pied, ce sont tous des trucs qu’elle fait mieux que quiconque. Il y a plein de choses à apprendre, mais je pense que les leaders des autres positions vont me permettre d’apprendre et de comprendre un peu mieux le jeu et de me développer dans d’autres aspects.

Après une défaite de 5-1, à domicile, en ouverture de phase de groupe de la Ligue des champions face à Arsenal, Sonia Bompastor pourrait bien profiter d’un bloc défensif plus reposé, et surtout plus étanche, lors des prochaines rencontres, elle qui doit composer avec une infirmerie fort occupée depuis l'entame de la saison.

Pour moi, quand j’ai signé à Lyon, ce n’était pas juste pour être dans la phase de groupe, c’était pour venir et aider à remporter une Ligue des champions.

« Quand tu gagnes quelque chose, tu veux gagner plus. Oui que ce soient les JO qu’on a remportés, c’est sûr que c’est incroyable et c’était une grande fierté, mais maintenant j’en veux plus. Je ne suis pas venue ici pour être juste dans la phase de groupe, non seulement je veux gagner, mais je veux apprendre et je pense que je peux faire ça. » — Une citation de Vanessa Gilles, défenseuse canadienne qui évolue pour l'Olympique lyonnais

Lors de son dernier affrontement en C1, contre la Juventus de Turin et sa compatriote Julia Grosso, l’Olympique lyonnais a dû se contenter d’un match nul de 1-1, même si les chances de marquer ont été nettement à l’avantage des Fenottes. C’est un but contre son camp de Melvine Mallard en début de deuxième mi-temps qui explique le maigre point amassé à Turin.

Le prochain match de l’OL en Ligue des champions aura lieu le 24 novembre prochain, contre le FC Zurich. D’ici là, Vanessa Gilles aura la chance de chasser la rouille en championnat français alors que les meneuses au classement ont rendez-vous avec Guingamp, samedi.

Radio-Canada Sports webdiffusera le match de D1 Arkema entre le Paris FC et les Girondins de Bordeaux, vendredi, à 16h.