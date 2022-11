Edmundson pourrait jouer face aux Jets, Dadonov sur la liste des blessés

Edmundson s’entraînait dans un duo de partants jeudi matin avec, à sa droite, la recrue Arber Xhekaj, tandis que Chris Wideman faisait du temps additionnel avec les réservistes, selon les journalistes présents au Manitoba.

Le défenseur de 29 ans était à l’écart du jeu depuis une collision accidentelle avec Nick Suzuki survenue lors d’un entraînement quelques jours avant le début du camp officiel. Le choc a ravivé une vieille blessure au dos qui l’a limité à 24 matchs la saison dernière.

L’entraîneur Martin St-Louis n’a toutefois pas voulu confirmer les changements à sa formation.

Il a loué l’expérience d’Edmundson et sa présence autant sur la glace qu’à l’extérieur .

En l’absence de deux de ses piliers (Edmundson et Michael Matheson), la défense montréalaise a tenu le coup et se maintient parmi le milieu du peloton (14e) pour la moyenne de buts accordés par match (3,10).

Depuis le début de la saison, St-Louis n’a pas touché à son sextuplé défensif malgré la présence de quatre recrues qui totalisaient alors 14 matchs d’expérience dans la LNH.

Ça se bat pour nous aider dans tous les matchs, pour bloquer des lancers, être physique. Il y a une éthique de travail en défense et aussi pour soutenir l’attaque. Je sais qu’ils sont jeunes, mais ils sont très engagés et ils se font tirer par le travail de (David) Savard , a laissé tomber l’entraîneur.

C’est plutôt à l’attaque que le bât blesse, là où le CH n’est que 26e dans le circuit Bettman.

L’étrange cas

Pour faire de la place à Edmundson, l'équipe a dû envoyer Evgenii Dadonov sur la liste des blessés afin de se conformer à la liste maximale de 23 joueurs.

Grosse semaine pour l’attaquant russe. Il a d’abord été laissé de côté contre les Blues de Saint Louis samedi, a raté l’entraînement lundi pour subir des traitements selon ce qu’en a dit le Canadien, puis n’était tout simplement pas disponible face au Wild mardi.

Mercredi, la directrice des communications du CH, Chantal Machabée, a révélé qu’il était sur la touche en raison d’un virus qui s’est manifesté dans la nuit de dimanche à lundi. Il est possible pour une équipe de placer un joueur malade sur la liste des blessés dans certaines circonstances.

Cela dit, Dadonov a été vu sur la galerie de presse mardi en compagnie de ses coéquipiers aussi écartés de la formation, selon les journalistes sur place.

Malade, blessé ou indésirable? Toujours est-il que le Russe sautera son tour pour une troisième fois d’affilée.

Samuel Montembeault obtiendra un quatrième départ. Il fera face à Connor Hellebuyck.

Les Jets ont amassé sept points sur une possibilité de huit à leurs quatre dernières rencontres.

On se concentre sur nous, a précisé St-Louis. On ne change pas notre façon de faire en fonction de l’adversaire. On est conscients de ce qu’ils essaient de faire, mais on a fait un bon travail cette année pour s’occuper de nos trucs.