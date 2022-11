La PHF commence sa saison samedi avec le premier match de la Force de Montréal

La deuxième saison de la Premier Hockey Federation (PHF) commence samedi, et sa présidente Reagan Carey cherche à bâtir un pont avec l'association des joueuses, la Professional Women Hockey Players Association (PWHPA), pour développer un projet commun et faire grandir le hockey féminin.

Sept équipes sont en lice. La toute nouvelle, la Force de Montréal, disputera ses matchs à domicile dans plusieurs villes du Québec.

C'est en fait sa huitième saison, si on compte les six de la défunte National Women's Hockey League (NWHL).

La présidente espère que la PHF pourra se rapprocher de la PWHPA,.

C'est certainement l'objectif commun, faire grandir notre sport, dit Mme Carey à CBC. Pas juste de notre côté avec nos propres objectifs et nos ambitions. Il faut voir plus grand.

Reagan Carey en 2018 Photo : Getty Images / Ker Robertson

Après avoir pris ses fonctions au printemps (en avril), elle a très rapidement pris contact avec la PWHPA et sa commissaire Jayna Hefford.

Pour tendre la main et montrer notre volonté à travailler ensemble pour faire grandir notre sport , explique la présidente de la PHF.

Avant l'entrée en fonction de Reagan Carey, la PWHPA avait choisi de couper les ponts avec la PHF. I l faut les rebâtir , croit-elle.

On en a peut-être plus envie que la PWHPA, admet-elle. La PWHPA travaille sur beaucoup de projets. Mais je vais garder le contact. C'est l'engagement que j'ai pris pour mon sport.

De son côté, Jayna Hefford ne semble pas s'intéresser à la PHF.

Les joueuses et moi travaillons à créer une vraie ligue de hockey féminin qui mettra en valeur les meilleures joueuses du pays et qui assurera l'avenir de notre sport , dit l'ancienne hockeyeuse.

C'est un travail qui prend du temps, mais on avance et j'ai confiance en l'avenir , ajoute la commissaire de la PWHPA.

Après une longue pause de 14 mois, en raison de deux Championnats du monde et des Jeux olympiques d'hiver de 2022, la PWHPA reprend son objectif de bâtir pour l'avenir.

Selon la joueuse canadienne Brianne Jenner, il manque encore une structure crédible pour lancer une vraie ligue de hockey féminin professionnel.

On n'y est pas encore. Il n'y a pas encore une ligue qui nous donnerait tous les ingrédients pour nous développer. Pas juste les salaires, mais un régime de soins de santé, des installations et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer , dit-elle.

Depuis les Jeux de Pékin, deux joueuses de la PWHPA ont décidé de faire partie de la PHF. Les Américaines Kelly Bellamy et Brianna Decker ont accepté des rôles consultatifs auprès de la nouvelle ligue.

Ce qu'a mis en place la PHF, ce à quoi les joueuses auront accès dans l'immédiat, c'est en quelque sorte ce que je cherchais. Et je sens que je vais pouvoir aider , a indiqué Decker.

La contribution de Brianna Decker, avec sa passion du hockey et son expérience, montre que nous voulons assurer l'avenir de notre ligue , a ajouté Reagan Carey.

Enfin des salaires

La PHF est la première ligue de hockey féminin à offrir des salaires aux joueuses. Pour sa deuxième saison, la PHF a établi une fourchette par équipe allant de 562 500 à 750 000 $ US, soit le double de la saison précédente.

Cette hausse du plafond fera passer le salaire moyen à 37 500 $ pour une équipe de 20 joueuses ou à 30 000 $ pour une équipe comptant 25 joueuses, le maximum permis.

Le salaire individuel des joueuses n'est pas plafonné, pourvu que les salaires de toute l'équipe entrent sous le plafond.

Les sept équipes de la PHF sont le Pride de Boston, les Beauts de Buffalo, le Whale du Connecticut, les Riveters de New York, les Whitecaps du Minnesota, le Six de Toronto et la Force de Montréal.

Les équipes se battront pour remporter la Coupe Isobel (le prénom de la fille de Lord Stanley, qui a donné son nom à la Coupe Stanley dans la LNH). Le Pride tentera de défendre son titre.

La Force disputera le premier match de son histoire samedi à Buffalo.

Son premier match à domicile aura lieu à l'Auditorium de Verdun, le 26 novembre, contre les Riveters de New York.

(D'après les informations de Myles Dichter de CBC Sports)