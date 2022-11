Adam Silver sermonne Kyrie Irving pour sa promotion d’un film antisémite

Kyrie Irving a pris une décision imprudente en publiant un lien vers un film contenant des idées antisémites profondément offensantes , a-t-il écrit dans un communiqué.

Jeudi dernier, la vedette des Nets avait diffusé sur ses comptes Twitter et Instagram une affiche de Hebrews to Negroes : Wake Up Black America et un lien vers le site d'Amazon pour le louer ou l'acheter.

Réalisé en 2018 par Ronald Dalton fils, le documentaire est adapté d'un livre du même nom datant de 2015, dans lequel il est écrit par exemple que de nombreux juifs célèbres de haut rang ont admis avoir adoré Satan ou Lucifer .

Samedi dernier, la NBA avait publié un communiqué dénonçant les différentes formes de discours haineux, dont les idées antisémites, sans nommer Kyrie Irving. L'Association des joueurs, dont Irving est l'un des vice-présidents, a publié un communiqué semblable mardi, sans nommer le joueur des Nets.

Si nous apprécions le fait qu'il ait accepté de travailler avec les Nets et la Ligue antidiffamation (ADL), pour combattre l'antisémitisme et d'autres formes de discrimination, je suis déçu qu'il n'ait pas présenté des excuses sans réserve et dénoncé plus spécifiquement le contenu vil et nuisible véhiculé par le film qu'il a choisi de rendre public , a dit Silver jeudi.

Je rencontrerai Kyrie en personne dans le courant de la semaine prochaine pour discuter de cette situation , a-t-il conclu.

Le commissaire de la NBA Adam Silver Photo : Getty Images / Takashi Aoyama

Irving, qui a depuis retiré ses publications controversées, s'est en effet contenté, dans un communiqué coécrit avec l'ADL, une organisation non gouvernementale dont le but est de soutenir les juifs contre toute forme d'antisémitisme, d'admettre que sa démarche avait eu un impact négatif sur la communauté juive.

Et il s'est engagé à faire un don de 500 000 $ à des associations oeuvrant pour l'éradication de la haine et de l'intolérance. Son club, dont le propriétaire Joe Tsai a été l'un des premiers à condamner son dérapage, a pris le même engagement financier.

En mars 2021, la ligue avait suspendu pour une semaine et mis à l'amende le centre du Heat de Miami Meyers Leonard le soir même où une vidéo, tirée d'une de ses diffusions en ligne de jeu vidéo et dans laquelle on l'entendait utiliser des insultes antisémites, avait commencé à circuler. Leonard n'a jamais rejoué dans la NBA.

Cette étiquette d'antisémite qu'on me colle n'est pas justifiée et ne reflète pas la réalité ou la vérité dans laquelle je vis tous les jours. J'embrasse tous les milieux et toutes les religions, je veux apprendre d'eux , a dit le joueur qui s'était déjà fait remarquer en septembre, en diffusant sur Instagram un message du complotiste américain d'extrême droite Alex Jones parlant du nouvel ordre mondial .

Avec seulement deux victoires en sept matchs, les Nets ont par ailleurs congédié l'entraîneur-chef canadien Steve Nash mardi, dont la relation avec Kyrie Irving a toujours été tendue.