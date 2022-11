Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps en tête à Angers

La paire canadienne formée de Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps campe au 1er rang chez les couples, à l’issue du programme court présenté, vendredi à Angers, dans le cadre du Grand Prix de France ISU.

Grâce à une récolte de 64,33 points, ils devancent le duo français de Camille et France Kovalev (63,98 pts) et les Géorgiens Karina Safina et Luka Berulava (61,55 pts).

Fournier Beaudry et Sorensen près du sommet

En danse, Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen ont pris le 2e rang provisoire au terme du programme rythmique.

Les juges ont accordé au duo la note de 82,38. Ils n’ont ainsi qu’un retard de 14 centièmes de point à rattraper sur les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabrini, en tête avec un pointage de 83,52.

La performance de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen au programme rythmique Photo : (Twitter/@ISU_Figure)

Les Français Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud sont provisoirement 3es avec 73,17 points.

Aussi en action, les Canadiens Molly Lanaghan et Dmitre Razgulajevs ont pris le 10e et dernier rang avec un pointage de 60,78.

Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont réussi leur meilleur pointage dans un programme court lors de la première journée de Skate America. Photo : Eric Canha-USA Today Sports

Chez les hommes, le Canadien Wesley Chiu se trouve quant à lui au 11e échelon provisoire. Il a obtenu la note de 57,95.

Jusqu'à présent, cette épreuve est dominée par les Japonais Sota Yamamoto (92,42 points) et Kazuki Tomono (89,46 points). Le Français Adam Siao Him Fa est 3e avec un total de 88,00 points.