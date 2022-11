Casper Ruud, blessé, est éliminé à Paris, Carlos Alcaraz en quarts

L'Italien, 23e au classement de l'ATP, l'a emporté en trois manches de 4-6, 6-4 et 6-4, notamment grâce à 37 coups gagnants, pour savourer son premier succès contre un joueur du top 5.

Finaliste aux Internationaux de France et des États-Unis cette année, le Norvégien, 3e tête de série, n'était pas au mieux physiquement. Il a demandé l'intervention du physiothérapeute pour être massé aux adducteurs à la fin de la deuxième manche.

J'ai dû jouer mon meilleur tennis pour le battre, car il a été solide, a dit le jeune Italien de 20 ans. Je constate que mon travail à l'entraînement commence à payer. Je suis fier de cette victoire.

Lorenzo Musetti à Paris Photo : Getty Images / Julian Finney

En quarts de finale, Musetti affrontera le vainqueur du match entre le Serbe Novak Djokovic (no 6) et le Russe Karen Khachanov.

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz s'est quant à lui facilement qualifié pour les quarts de finale en ne cédant que quatre jeux au Bulgare Grigor Dimitrov, 28e joueur mondial.

L'Espagnol s'est imposé 6-1 et 6-3 en à peine 71 minutes. Le prodige de 19 ans fera face au gagnant du duel entre le Danois Holger Rune, 19 ans et 18e à l'ATP, et le Russe Andrey Rublev (no 7).

Jeudi, le Canadien Félix Auger-Aliassime (no 8) tente de porter à 15 sa série de victoires contre le Français Gilles Simon (188e), qui a reçu un laissez-passer des organisateurs pour le dernier tournoi de sa carrière.

C'est le troisième duel entre les deux hommes, Auger-Aliassime a remporté les deux premiers matchs, mais difficilement, en 2019 et en 2020.

Autre résultat de huitièmes de finale :