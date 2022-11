Les Astros lancent un match sans point ni coup sûr et battent les Phillies

Cristian Javier a lancé les six premières manches et il a été suivi au monticule par les releveurs Bryan Abreu, Rafael Montero et Ryan Pressly.

Les quatre lanceurs n'ont permis que trois buts sur balles, ont amassé 14 retraits au bâton et ont retiré 18 frappeurs de suite entre les troisième et neuvième manches. Javier a obtenu neuf des 14 retraits sur des prises.

Pressly a forcé J.T. Realmuto à cogner un roulant en direction du joueur de troisième but Alex Bregman, qui a relayé la balle à Yuli Gurriel au premier coussin pour inscrire le retrait historique.

Cet exploit, le deuxième du genre dans l'histoire des Séries mondiales, a aussi permis aux Astros d'égaler la série à deux victoires de chaque côté. Le cinquième match sera présenté jeudi soir à Philadelphie et le sixième suivra, samedi soir à Houston.

Le seul autre match sans point ni coup sûr dans l'histoire de la Série mondiale avait été réussi en 1956, lorsque Don Larsen, des Yankees de New York, avait lancé une partie parfaite lors du cinquième match contre les Dodgers de Brooklyn.

En 2010, Roy Halladay, alors avec les Phillies, avait lancé un match sans point ni coup sûr contre les Reds de Cincinnati lors de la série de section de la Ligue nationale, également au Citizens Bank Park.

Il s'agissait du seul autre match sans point ni coup sûr dans l'histoire des séries éliminatoires du baseball majeur.

En plus de saisir le roulant qui a mené au dernier retrait du match, Bregman a frappé le coup sûr clé du match, un double bon pour deux points alors que les coussins étaient tous occupés en cinquième manche.

Ce coup sûr a été le fait marquant de la poussée de cinq points des Astros dans cette manche contre le partant Aaron Nola et le releveur Jose Alvarado.