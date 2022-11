Pourquoi ont-ils déployé autant d’énergie à dissimuler toute cette richesse à leurs membres?

Et surtout, qu’est-ce que les prochains administrateurs de cette fédération devraient faire de tout cet argent?

Toutes ces questions sont brûlantes depuis que le Globe and Mail a publié, mardi, un dossier révélateur sur la gestion des finances de Hockey Canada. Le quotidien torontois a obtenu et décortiqué les rapports financiers de l’organisme des années 2003 à 2021.

Cette enquête confirme notamment qu’en l’espace de 19 ans, les actifs de Hockey Canada sont passés de 28 millions à 153 millions et que sa réserve de financement nette (l’équivalent des profits au sein d’une compagnie normalement constituée) a grimpé de 21 millions jusqu’à 143 millions au cours de cette période.

Pour un organisme sans but lucratif, ça fait beaucoup de profits.

Si l’on ajoute les 22,5 millions d’actif de la Fondation de Hockey Canada aux avoirs de la fédération, on arrive à plus de 175 millions.

À titre comparatif, Hockey USA et sa fondation détiennent ensemble des actifs de quelque 82 millions. Isolés des fonds gérés par sa fondation, les actifs de la fédération américaine s’élèvent seulement à un cinquième des 153 millions d’actif de Hockey Canada.

L’étude des livres de Hockey Canada révèle que cet incroyable - et navrant - trésor de guerre n’existe pas en raison d’un événement particulier. Il découle plutôt d’une longue succession de profits emmagasinés année après année.

Dans quel but? Pourquoi ne pas avoir offert de meilleurs services ou programmes aux membres, par exemple? Allez savoir.

Cette situation est d’autant plus scandaleuse que Hockey Canada s’occupe surtout de la composition (et de la monétisation) des équipes nationales, et ne rend à peu près pas de services à 99,9 % des hockeyeurs du pays. Ce sont les fédérations provinciales et les associations locales, qui tirent le diable par la queue, qui organisent les activités sur le terrain.

Hockey Canada a toujours brandi sa fameuse police d’assurance collective pour faire valoir sa bienveillance auprès des hockeyeurs et hockeyeuses du pays et de leurs familles. Or, l’enquête du Globe and Mail révèle que HC imposait en réalité des cotisations surpassant nettement les coûts réels (autour de 7 millions) de ladite police d’assurance.

Ainsi, uniquement entre les années 2016 et 2020, une douzaine de millions ont été redirigés dans des fonds opaques comme le scandaleux Fonds national pour l’équité qui a servi à régler plusieurs litiges relatifs à des agressions sexuelles. Parmi ces règlements, on note celui survenu le printemps dernier avec la présumée victime d’un viol collectif auquel auraient participé plusieurs joueurs d’Équipe Canada junior en 2018.

Comme l’ex-juge de la Cour suprême, Thomas Cromwell, le soulignait dans son récent rapport, les membres de Hockey Canada n’ont jamais été informés de ce que l’on faisait avec leur argent.

On peut aussi se questionner sur le fait que, toujours selon le quotidien torontois, Hockey Canada ait profité d’une aide gouvernementale de plus en plus soutenue au fil des ans malgré le fait que ses coffres débordaient littéralement d’argent.

Hockey Canada a reçu quelque 94 millions de la part du fédéral entre 2003 et 2021, dont 9,4 millions seulement en 2021.

Les dirigeants de plusieurs autres fédérations nationales, qui doivent constamment se débrouiller avec les moyens du bord, se questionneront probablement sur les valeurs morales des anciens dirigeants de HC et/ou sur la rigueur des responsables de l’administration de l’aide financière au sein de l’appareil fédéral.

L’examen des résultats financiers de Hockey Canada révèle par ailleurs que lors des années de présentation du Championnat mondial junior en sol canadien, les revenus de commandites et présentation d’événements internationaux bondissaient de 20 à 35 millions.

Vu sous cet angle, il est permis de se demander si les précédents dirigeants de Hockey Canada n’étaient pas un brin préoccupés par la réputation de leur vache à lait quand ils se sont empressés de régler, à l’amiable, l’affaire du présumé viol collectif le printemps dernier.

Les experts interrogés par le Globe and Mail soutiennent qu’une telle accumulation d’argent était démesurée, ce qui est l’évidence. Même les vérificateurs de HC ne pouvaient justifier de tels surplus.

Un autre expert faisait valoir qu’il est inadmissible que les organismes sans but lucratif ne soient pas obligés de publier en détail leurs états financiers vérifiés.

Dès qu’un organisme, sportif ou autre touche des fonds publics, n’importe quel citoyen devrait avoir accès à ses informations financières, faisait-on valoir.

Or, c’est exactement le contraire de ce type de transparence qui existait à Hockey Canada.

Dans son récent rapport, le juge Cromwell révélait que les dirigeants de HC transféraient d’énormes sommes d’argent dans des fonds séparés afin de ne pas paraître trop riches. HC s’estimait ainsi en mesure de négocier des contrats de commandites plus généreux. La fédération voulait par ailleurs éviter de se retrouver dans une position de faiblesse au moment de régler des poursuites (par exemple pour agression sexuelle) pour lesquelles sa couverture d’assurance aurait été inexistante.

Il est difficile de ne pas percevoir une aberrante forme de duplicité dans ces comportements.

Quoi qu’il en soit, les prochains dirigeants de Hockey Canada auront sous la main une véritable fortune lorsqu’ils entreront en poste au cours des prochains mois.

Le prochain conseil d’administration devrait être élu en décembre et le prochain PDG sera sans doute embauché subséquemment, au terme d’un processus que l’on souhaite rigoureux.

D’ici là, la question qui tue flottera dans l’air. À qui donc appartient tout cet argent?

Les familles qui ont trop déboursé en cotisations d’assurance pourraient-elles intenter un recours collectif pour récupérer leur dû?

Les fédérations provinciales, qui étaient peu ou pas au courant de l’existence de plusieurs fonds obscurs, pourraient-elles exiger que l’argent leur soit redistribué?

Les fédérations sportives nationales qui sont plus démunies pourraient-elles réclamer qu’Ottawa verse désormais moins d’argent à Hockey Canada afin de redistribuer l’aide financière là où les besoins sont réels et pressants?

Ou encore, les prochains dirigeants de Hockey Canada devraient-ils s’engager à ramener leurs réserves financières à un niveau normal et à investir les surplus dans des infrastructures ou des programmes dont leurs membres ont grandement besoin sur le terrain?

Chose certaine, de telles aberrations ne doivent plus jamais survenir.