Déjouer les pronostics jusqu’au Panthéon des sports du Québec

Cinq athlètes et deux bâtisseuses ont fait leur entrée au temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec, mercredi. Une cuvée relevée qui comprend le skieur Érik Guay, le nageur Benoît Huot, la hockeyeuse Charline Labonté, le hockeyeur Martin St-Louis — retenu à Winnipeg avec le Canadien —, le combattant d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre, l’entraîneuse de basketball Olga Hrycak et la pionnière des Jeux du Québec Michelle Gendron.

Si on connaît depuis belle lurette le sport ou la compétition à laquelle presque tous les nouveaux immortels sont associés, ce n’est pas donné à tous de faire entrer un sport dans la culture populaire. C’est ce qu’a réussi Georges St-Pierre, un des plus grands champions de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), qui a été la tête d’affiche du premier événement de l’organisation au Québec — et au Canada — en 2008, à Montréal.

Les souvenirs que raconte St-Pierre de cette soirée sont imprimés dans son être. Il garde en mémoire l’annonceur maison qu’il n’arrivait pas à entendre à cause du son de la foule, qui était comme des enceintes dans une discothèque qu’il pouvait sentir sur sa peau.

St-Pierre connaissait déjà du succès à l’étranger. Petit à petit, il est devenu un nom dans sa province.

Il y a un proverbe qui dit : nul n’est prophète en son pays, a rappelé St-Pierre. Si on regarde Roch Voisine, Céline Dion, on les a aimés au début, mais pas autant que quand ils ont eu du succès, et c’était comme si on avait un élastique ou une corde et qu’on les ramenait parce qu’ils sont avec nous, que ce sont des Québécois. C’est un peu comme ça que je me suis senti.

Victime d’intimidation dans sa jeunesse, St-Pierre a appris les sports de combat pour se défendre. Il croit encore qu’il aurait pu mal tourner s’il n’avait pas eu ces disciplines pour canaliser son énergie, et il a profité de sa tribune du jour pour inviter les autorités à statuer de manière durable sur la légalité de sports de combat comme comme le jiu-jitsu.

Avec ces sports, il s’est bâti une carrière qui l’a mené au temple de la renommée de l’UFC en 2021, puis enfin à celui du Panthéon des sports du Québec.

Quand j’ai commencé ma carrière, au tout début, le sport commençait tout juste à être légal, s’est souvenu St-Pierre. J’ai commencé au niveau amateur, c’était illégal. Maintenant, être intronisé au panthéon, c’est vraiment un honneur. Ça me rend très fier.

Érik Guay est monté sur 25 podiums de la Coupe du monde. Photo : Radio-Canada / Cédrick Tremblay

Comme Georges St-Pierre, Érik Guay a fait sa renommée ailleurs que chez lui. À ce jour, dit-il, il est plus susceptible de se faire stopper dans la rue à Innsbruck qu’à Montréal.

Lui qui n’arrivait pas d’une nation si bien établie dans le milieu du ski alpin, il s’est rendu en Europe, et pas en touriste. Guay a réussi à défier les rois européens de la montagne et est monté sur 25 podiums de la Coupe du monde.

On reconnaît quand même bien nos athlètes, au Québec, a souligné Guay. Je trouve des fois qu’on est chanceux, au Québec, d’ailleurs, parce qu’on passe sous le radar quand les performances sont un peu moins bonnes!

« On a tout ce dont on a besoin pour compétitionner contre les grands en Europe. » — Une citation de Érik Guay

Son championnat du monde du super-G à 35 ans, en 2017, demeure le fait d’armes dont il est le plus fier. Et il se réjouit de voir la génération actuelle de skieurs continuer de défier les pronostics.

On se fixe toujours comme objectif d’être une des meilleures nations de ski au monde, a précisé Guay, qui siège au conseil d’administration de Canada Alpin. Je pense que c’est très faisable. On a de bonnes athlètes comme Marie-Michèle Gagnon, Valérie Grenier – et il y en a plein d’autres qui s’en viennent. J’ai hâte de voir, dans 10 ou 15 ans, ce que ça va donner.

Charline Labonté, sans prétention

Je me suis demandé ce que je faisais là! C’est ce que Charline Labonté a pensé en voyant les noms associés au sien pour cette soirée, a-t-elle raconté avec sa modestie habituelle.

Pourtant, bien malin qui pourra justifier d’exclure l’ancienne gardienne de but du panthéon avec ses multiples conquêtes de l’or olympique et son statut de pionnière dans le hockey junior majeur, tout particulièrement.

Huit ans après Manon Rhéaume, Labonté jouait dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, lors de la saison 1999-2000, pour le Titan d’Acadie-Bathurst. Il a fallu plus de 22 ans pour qu’une troisième joueuse, la gardienne Ève Gascon, marche dans ses traces de lame.

J’ai eu du plaisir à faire ce que j’ai fait. C’est certain que je suis surprise, parce que je me dis que, si une petite fille comme moi, de Boisbriand, est capable de faire ça, il va y en avoir d’autres, a assuré Labonté. Je suis contente pour Ève. Elle a une super belle carrière jusqu’ici. Elle fait son propre chemin. C’est agréable de la suivre.

Charline Labonté a été la deuxième femme à jouer dans la LHJMQ. Photo : Radio-Canada / Cédrick Tremblay

Son rêve olympique, Labonté a commencé à le vivre en 2002, quand elle s’est rendue à ses premiers Jeux. Même le soir de son intronisation parmi les immortels du sport québécois, elle peine à croire qu’elle a participé quatre fois aux JO.

Les trophées et les médailles se sont retrouvés chez mes parents. Chaque fois que j’y retourne, je me dis qu’on a joué longtemps et ça me rappelle à quel point j’ai eu la chance d’avoir du succès avec de bonnes équipes, a indiqué Labonté. J’ai vraiment eu une belle carrière. J’ai été chanceuse à beaucoup d’égards.

Les sports paralympiques étaient eux aussi représentés par Benoît Huot, gagnant de 20 médailles aux Jeux. Son palmarès remarquable n’a d’égal que la conviction de l’athlète lorsqu’il s’agit de démocratiser les sports paralympiques.

Oui, mes objectifs sportifs étaient ma priorité, mais tout près, j’ai senti qu’on devait travailler fort pour faire notre place, a souligné Huot. J’en ai fait une priorité d’éduquer les gens tout au long de ma carrière, et je suis content d’où on en est aujourd’hui. C’est le jour et la nuit. Mais on a encore du travail à faire, et le rêve ultime, je l’ai déjà dit, c’est de voir la médaille paralympique avoir la même notoriété que la médaille olympique.

Huot ne tarissait d’ailleurs pas d’éloges envers ses collègues de la cuvée 2022, et il juge que son inclusion au sein de cette liste de grands champions montre l’évolution de la situation des sports paralympiques.

Je crois qu’on est sur la bonne voie. Ça me rend extrêmement fier.

Le Panthéon des sports du Québec a également souligné la contribution de deux bâtisseuses : Michelle Gendron, une pionnière des Jeux du Québec qui a travaillé lors de 40 finales jusqu’à sa retraite en 2017, de même que l’entraîneuse de basketball Olga Hrycak, qui a été des premiers instants du programme masculin de l’Université du Québec à Montréal, notamment.