L’AC Milan et Leipzig derniers qualifiés, le PSG doublé par Benfica

Le top 16 est connu! Leipzig et l'AC Milan ont décroché mercredi les deux derniers billets pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, tandis que le Paris Saint-Germain a été doublé par Benfica pour la 1re place de groupe.

Comme Liverpool, Paris termine 2e de sa poule malgré sa victoire à Turin contre la Juventus (2-1) et ne sera donc pas tête de série lors du tirage au sort des huitièmes, lundi.

Les Parisiens ne pouvaient sans doute pas imaginer qu'en battant la Juve en Italie, ils puissent tout de même terminer deuxièmes de ce groupe.

En effet, ils disposaient d'un confortable matelas d'avance à la différence de but sur Benfica. Mais les Portugais ont réalisé un festival offensif en Israël, marquant six buts (6-1).

Même nombre de points, même différence particulière, même différence de buts, même nombre de buts marqués... Les clones Paris et Lisbonne se sont départagés aux buts marqués à l'extérieur, avec un avantage pour Benfica.

Les Parisiens peuvent désormais tomber sur un gros en huitième de finale, comme le Bayern Munich ou le Real Madrid, leur bourreau de 2022.

L’AC Milan poursuit sa route en C1

Olivier Giroud a qualifié les Rossoneri à lui tout seul ou presque, avec un doublé et deux passes décisives contre Salzbourg (4-0), qui rêvait encore d'une qualification.

Olivier Giroud Photo : afp via getty images / MIGUEL MEDINA

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (49 buts) offre une qualification au Milan pour la première fois depuis la saison 2013-2014, une éternité pour le club italien le plus titré en C1 (sept sacres).

Chelsea, vainqueur du Dinamo Zagreb (2-1), conserve quand même sa 1re place.

Après avoir infligé au Real Madrid sa première défaite de la saison la semaine dernière (3-2), Leipzig avait fait une grande part du travail. Mais il fallait encore valider la qualification contre le Shakhtar Donetsk, délocalisé à Varsovie en Pologne.

Les Allemands l'ont fait sans contestation (4-0), avec un match d'une efficacité redoutable, symbolisée par Christopher Nkunku, buteur et passeur décisif.

Le RB finit 2e, car le Real Madrid a lui aussi assuré le coup, en s'imposant largement contre le Celtic de Glasgow (5-1). Donetsk jouera la Ligue Europa.

Dans ce groupe sans aucun enjeu pour cette sixième journée, Manchester City et Dortmund, respectivement 1er et 2e, ont pu faire tourner, contre Séville et à Copenhague.

Les Anglais se sont imposés 3-1, tandis que les Allemands ont tenu un anecdotique match nul (1-1), le troisième pour Copenhague cette saison en C1.

Les Sévillans joueront la Ligue Europa, comme Barcelone, mais pas comme l'Atlético Madrid, éliminé mardi de toutes les Coupes d'Europe.