Canada Soccer invite huit joueurs du CF Montréal

Herdman a ainsi retenu les services de James Pantemis, Kamal Miller, Joel Waterman, Zachary Brault-Guillard, Alistair Johnston, Mathieu Choinière, Ismaël Koné et Samuel Piette. Ils font partie des 20 joueurs de la MLS qui ont été sélectionnés par Herdman.

Le contingent montréalais est le plus important parmi ceux des clubs de la MLS, puisque le Toronto FC enverra sept joueurs et les Whitecaps de Vancouver, un seul. Quatre autres clubs du circuit Garber seront également représentés par un joueur chacun dans la formation canadienne.

Le Canada disputera un match préparatoire contre le Bahreïn à Manama le 11 novembre, avant de croiser le fer avec le Japon le 17 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce premier match regroupera tous les joueurs canadiens qui participeront à la Coupe du monde. Le Canada, qui occupe le 41e échelon mondial, n'a jamais affronté le Bahreïn (no 85).

La fenêtre internationale, qui englobera la Coupe du monde, ne s'ouvrira pas avant le 14 novembre, et le prestigieux tournoi de soccer masculin commencera six jours plus tard.

Le camp d'entraînement du Canada au Bahreïn se mettra en branle dimanche. Les joueurs qui participeront au camp et qui seront retenus pour le Mondial se rendront au Qatar le 12 novembre.

Le Canada en sera à une deuxième présence après celle de 1986. Il entamera son parcours contre la Belgique (no 2) le 23 novembre, avant de croiser le fer avec la Croatie (no 12) le 27 novembre et le Maroc (no 22) le 1er décembre.

