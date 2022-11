Trevor Harris parmi les joueurs par excellence du mois d’octobre dans la LCF

Le quart des Alouettes de Montréal Trevor Harris, le receveur des Blue Bombers de Winnipeg Dalton Schoen et le demi défensif des Tiger-Cats de Hamilton Richard Leonard ont été nommés joueurs par excellence du mois d'octobre dans la LCF.

Harris a complété 88 de ses 115 passes (76,5 %) et a accumulé 1172 verges de gains et 5 passes de touché. Il a ainsi franchi le cap des 4000 verges de gains par la passe cette saison pour devenir seulement le troisième quart de l'histoire des Alouettes à atteindre cette marque après Sam Etcheverry et Anthony Calvillo.

Son brio a aidé les Alouettes à gagner deux matchs tard dans la campagne et ainsi consolider leur deuxième place dans la Division est.

Pour sa part, Schoen a capté 13 passes pour 328 verges de gain et 5 touchés en trois rencontres. La recrue des Bombers a dominé la LCF avec 1441 verges de gains et 16 majeurs en tant que receveur cette saison.

Finalement, Leonard a réussi 18 plaqués, 3 interceptions et un touché en quatre matchs.