La Québécoise Anaïs Holly sereine avant la demi-finale contre l’Angleterre

Anaïs Holly a hâte d'affronter l'Angleterre vendredi, en demi-finale de la Coupe du monde de rugby à 15 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. L'équipe canadienne connaît bien son adversaire et se sent prête.

La Montréalaise de 29 ans est polyvalente sur le terrain. Elle joue au poste de contre, mais peut être mutée à toutes les positions, selon elle.

C'est pour cela qu'on m’appelle le couteau suisse de l’équipe , dit-elle en souriant, en prélude à l'entrevue qu'elle a accordée à notre collègue de CBC.

Celle qui a découvert le rugby à l'université à 18 ans aura son rôle à jouer pour contrer le coriace adversaire. Avant, elle jouait au soccer, et cette expérience l'aide dans l'équipe nationale de rugby.

C‘est vrai que les joueuses qui ont commencé le rugby plus jeune ont des habiletés différentes, mais je ne changerais pas mon parcours, affirme-t-elle. Le soccer m’a donné d’autres outils. Je sais comment frapper du pied, comment bouger. Me connais bien mon corps, car j’étais une gardienne de but. Ça m’est très utile en rugby aujourd’hui.

Anaïs Holly durant un match contre l'Angleterre en 2017 Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Quand j’ai changé de sport, je me suis dit que je ne devais pas le faire pour rien, donc j’ai travaillé fort. Et, un jour, on m’a appelée pour participer à un camp d’entraînement de l’équipe nationale. Je fais pas mal partie de tous les voyages de l’équipe.

Pour décrocher ce billet pour le carré d'as, les représentantes de l'unifolié ont vaincu les Américaines 32-11 vendredi dernier à l’Eden Park. Maintenant, ce sont les favorites, les Red roses, qui les attendent dans la première demi-finale. La deuxième aura lieu samedi et opposera la Nouvelle-Zélande à la France.

Une demi-finale, c’est un gros match, super important, insiste l'ancienne joueuse des Carabins de l'Université de Montréal. C’est excitant. Je pense que je parle pour toute l’équipe quand je dis qu’on s’attend à une bonne confrontation, à un bon adversaire. On sait comment elles jouent, car on les a souvent affrontées durant nos tournées annuelles.

« Même si ça arrive tard dans le tournoi, on a hâte d'affronter l’équipe qui est première au classement. On a toutes soif d’aller jouer. Le quart de finale, ce n’était pas assez pour nous. On veut se rendre plus loin. » — Une citation de Anaïs Holly, joueuse de rugby

Le meilleur résultat canadien est une 2e place en 2014. L’équipe nationale avait alors perdu 21-9 contre... l’Angleterre en finale.

Le Canada a pris le 4e échelon en 1998, en 2002 et en 2006. Lors de la dernière Coupe du monde, en 2017, la formation avait terminé au 5e rang.

Karen Paquin Photo : Rugby Canada

Ce qui joue en notre faveur, c'est que nous sommes les négligées. C'est vrai que nous affrontons des géantes, imbattables, explique l'ailière québécoise Karen Paquin qui participe à sa troisième Coupe du monde de rugby à 15. Nous n'aurons rien à perdre, et nous devrons jouer un match parfait pour espérer gagner. Nous sommes prêtes à relever le défi, comme nous l'avions relevé en 2014.

Nous travaillons dans l'ombre depuis longtemps, à l'abri des regards, et c'est pour ça que nous sommes les négligées, même si l'équipe canadienne est 3e au monde.

Paquin remarque que le sport a évolué, et que l'équipe canadienne est mieux préparée qu'avant. Le travail à l'entraînement a payé et les joueuses sont très soudées.

Le Canada est un adversaire que nous connaissons bien, avec une histoire forte dans le rugby féminin. Si nous produisons le niveau de performance dont nous sommes capables, nous sommes sûrs d'obtenir un bon résultat , a dit l'entraîneur de l'Angleterre, Simon Middleton, à l'Associated Press.

Une belle fenêtre pour les Canadiennes

En plus, cette demi-finale donne une belle visibilité à notre sport, à la communauté du rugby, croit Anaïs Holly.

Si on connaît un bon match, les gens vont s’y intéresser encore plus.

Anaïs Holly, centre de l'équipe canadienne de rugby à 15 Photo : CBC

Dans le groupe des meilleures équipes, ce sont toujours de bonnes confrontations, des matchs serrés.

« Notre équipe est prête, peu importe le défi, mais je ne peux pas me prononcer sur nos chances de gagner la Coupe du monde. Mais on a la conviction, l’envie et l’ambition de faire de grandes choses ensemble. » — Une citation de Anaïs Holly, joueuse de rugby

L'équipe canadienne a dû surmonter les restrictions de la pandémie planétaire et trouver des terrains d'entraînement. Les joueuses ont voyagé aux quatre coins du monde, allant de l'Angleterre aux îles Fidji en passant par la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, puis par la Nouvelle-Zélande.

On a passé beaucoup de mois ensemble cette dernière année. On a toutes sacrifié beaucoup de choses et on est un groupe très soudé. On joue les unes pour les autres. On est prêtes à aller sur le terrain et à donner le tout pour le tout.

C'est de Montréal que la famille Holly regarde les efforts d'Anaïs. Mais parmi les Québécoises de l'équipe, certaines ont la chance d'avoir de la parenté sur place.

Ma deuxième famille est ici, fait-elle remarquer. Je ne suis pas la seule Québécoise dans le tournoi, on est une bonne dizaine. Certains de leurs parents sont ici, donc de les voir après les matchs, c’est toujours un petit feeling de la maison. C’est le fun de voir des visages familiers, et de voir comment on nous appuie à la maison comme ici.

L'équipe canadienne, la seule de niveau amateur des demi-finales, est sereine face au défi qui l'attend. Elle appliquera sur le terrain son style physique typiquement canadien afin de maîtriser les Red Roses, qui ont écrasé l’Australie 41-5 en quarts de finale, leur 29e victoire d'affilée.

L’Angleterre, qui n’a jamais raté le podium à la Coupe du monde de rugby féminin, aura la pression sur ses épaules.

(Avec les informations de Jay Turnbull de CBC Sports)