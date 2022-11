Les Maple Leafs se croient capables de rebondir après leur mauvais départ

Les représentants de la Ville Reine connaissent actuellement une séquence de quatre revers, tous subis sur la route et certains aux mains des pires équipes de la Ligue nationale. Ils ont conclu le mois d'octobre avec un dossier de quatre victoires et six revers, dont deux en surtemps.

C'est surprenant [d'être où nous sommes] , a admis l'entraîneur-chef Sheldon Keefe dont la sécurité de l'emploi est de plus en plus remise en question à Toronto.

Les attentes que j'avais pour cette équipe, et que tout le monde a pour soi-même, étaient plus élevées que ce que nous avons montré jusqu'ici. Cela dit, il n'y a que 10 matchs de joués et il en reste beaucoup alors concentrons-nous sur le [prochain] match.

Les Maple Leafs ont perdu leurs quatre derniers matchs sur la route. Photo : Associated Press / Godofredo A. Vasquez

Le jeu défensif des Maple Leafs, en particulier, n'a pas été à la hauteur depuis le début de la saison. La perte de Jake Muzzin, blessé au cou, n'a certainement pas aidé la cause des siens, mais il n'était pas à son meilleur niveau non plus lorsqu'en uniforme.

Cet aspect devra être corrigé, ont indiqué plusieurs joueurs.

Il y a beaucoup de facettes de notre jeu dans lesquelles nous pouvons nous améliorer. En fait, on parle de nos résultats et du départ qu'on a connus, je crois que les points que nous avons été en mesure d'accumuler jusqu'ici sont plus élevés que ce à quoi je me serais attendu considérant la façon dont nous avons joué, pour être honnête , a aussi dit Sheldon Keefe.

Les Leafs n'ont accumulé que 10 points en autant de matchs depuis le début du calendrier, soit autant que les Canadiens de Montréal et les Blackhawks de Chicago, deux équipes qui sont loin de partager les objectifs des Torontois cette année.

Ceci dit, il n'y a que deux points qui séparent Toronto du deuxième rang dans la Division atlantique.

Auston Matthews a peut-être trois buts depuis le début de la saison, mais il a admis ne pas être à la hauteur sur le plan défensif. Photo : Associated Press / Mark J. Terrill

Quant à ce qui rend son équipe optimiste de parvenir à redresser la barque, l'attaquant Auston Matthews a répondu en un seul mot, mardi : l'expérience .

Les Maple Leafs, menés par le même groupe de joueurs, ont aussi connu un mauvais départ l'an dernier. Ils ont perdu cinq de leurs sept premiers matchs, étant notamment écrasés 7-1 à domicile par des Penguins de Pittsburgh privés de leurs meilleurs éléments.

Ils ont toutefois rebondi en gagnant 15 de leurs 17 matchs suivants pour finalement signer la meilleure saison de leur histoire avec 54 victoires et 115 points.

Je pense que nous sommes frustrés aussi. Ce n'est pas une rue à sens unique. Évidemment, nous voulons être meilleurs, gagner des matchs et jouer comme nous pouvons le faire , a dit Matthews par rapport à la gronde qui se fait sentir chez les partisans des Maple Leafs en ce début de saison.

Je suis capable de sentir la frustration des amateurs. Je les comprends. Nous avons des attentes élevées et nous avons des partisans incroyables qui aimeraient nous voir gagner tous les soirs. Et on les a déçus. On doit s'assurer d'offrir notre plus bel effort [mercredi]. Ça commence avec l'effort. Le reste suivra , a dit son coéquipier et compagnon de trio Mitch Marner.

Les Maple Leafs croiseront le fer avec les Flyers mercredi soir, puis avec les Bruins de Boston samedi et les Hurricanes de la Caroline dimanche, deux excellentes équipes. Leurs résultats d'ici la fin de semaine pourraient être déterminants pour la suite des choses.