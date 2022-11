Bonne frousse pour Félix Auger-Aliassime au Masters de Paris

Fort de trois titres de suite, Félix-Auger Aliassime s’est relevé et a défait en trois longues manches de 6-7 (6/8), 6-4 et 7-6 (8/6) le Suédois Mikael Ymer, mercredi, au Masters 1000 de Paris.

Au départ de ce match de second tour, son premier du tournoi, la 8e tête de série a montré des signes évidents de fatigue. Il avait eu du mal à suivre la cadence imposée par son adversaire qui n’a encore jamais vaincu un joueur du top 10 en 10 tentatives.

Pour sa part, le Canadien a trimé dur pendant trois heures et demie pour porter sa séquence victorieuse à 14 matchs dans la foulée des titres récoltés à Florence, à Anvers et à Bâle.

Même si la première manche est allée jusqu’au bris d’égalité, le jeu énergique du Suédois, 74e à l'ATP, a contraint Auger-Aliassime à se défendre. On l’a vu incapable de rattraper les balles, en plus d'en frapper quelques-unes avec le cadre de sa raquette.

En dépit de ses trois as, le Québécois a dû repousser cinq balles de bris contre une seule pour Ymer. Il a aussi été limité à 11 points en retour de service pour un taux de 26 %.

En retard 2-4 au cœur du jeu décisif, Auger-Aliassime a recollé à 4-4 avant de commettre des fautes directes qui ont permis à son rival d’enlever cette manche initiale au bout de 1 h 18 min de jeu.

Tôt dans la seconde, Auger-Aliassime a semblé s’effondrer. Victime du premier bris de la rencontre, il s’est vite retrouvé avec un retard de 1-4.

Les carottes semblaient cuites jusqu’à ce qu’il rende la politesse en double à Ymer pour passer en avant 5-4 et ensuite pousser la rencontre à sa limite des trois manches.

Chacun a pris le service de l'autre à deux reprises dans la manche ultime pour en arriver une fois de plus à 4-4. Pour dénouer l'impasse dans le second bris d'égalité, Auger-Aliassime a heureusement pu compter sur son service canon avec lequel il a enregistré un total de 11 as.

Souvent en arrière au pointage, Auger-Aliassime a quand même gagné 11 des 17 derniers jeux pour changer en brillante victoire ce qui avait eu des airs d’une triste défaite. On retiendra qu'il a commis 36 fautes directes contre 22 pour Ymer et 45 coups gagnants, 11 de plus que le Suédois.

Au prochain tour, Auger-Aliassime affrontera le vainqueur du duel entre l'Américain Taylor Fritz (no 9) et le Français Gilles Simon.

Ses espoirs de participer aux finales de l'ATP, à Turin, du 13 au 20 novembre, restent au mieux.

Soulignons que le match s’est déroulé en présence du père de Félix, Sam Aliassime, et de l’ex-vice-président responsable du développement de l’élite à Tennis Canada, Louis Borfiga.

Plus tard dans la journée, Denis Shapovalov tentera de rejoindre son compatriote en huitièmes de finale en venant à bout de l'Espagnol Pablo Carreno Busta (no 14). S'il l'emporte, l'Ontarien pourrait alors affronter un autre Espagnol, Rafael Nadal (no 2).

Daniil Medvedev après son élimination à Paris Photo : Getty Images / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Medvedev éliminé

Alex de Minaur a causé la première surprise du tournoi en évinçant Daniil Medvedev (no 4), finaliste l’an dernier et gagnant en 2020, 6-4, 2-6 et 7-5 au deuxième tour.

Après avoir effacé un retard de 0-2 en troisième manche, l’Australien s'est révélé incapable de convertir l'une de ses deux premières balles de match à 5-4. Il a frappé un retour à l'extérieur des limites du terrain à sa première et a commis une faute directe à sa deuxième.

De Minaur a cependant obtenu deux autres chances à 6-5. Le Russe a sauvé une troisième balle de match avec un service gagnant, mais il a commis une double faute sur la quatrième avant de fracasser sa raquette contre le sol en signe de frustration.

Autres résultats de 2e tour :