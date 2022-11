Le célèbre ingénieur de Ferrari Mauro Forghieri s’est éteint

Enzo Ferrari a surpris beaucoup de gens en installant en 1962 le jeune ingénieur de 26 ans à la tête du bureau design de Ferrari. Forghieri a été le concepteur principal des monoplaces Ferrari jusqu'en 1984.

Je sortais tout juste de l'université, a déjà rappelé l'ancien ingénieur. M. Ferrari m'a dit: "Pense à ton travail d'ingénieur et ne t'occupe de rien d'autre. Je serai à tes côtés". Et c'est ce qu'il a fait.

Quand on montre au directeur de l'équipe qu'il a tort, il perd automatiquement son autorité. Heureusement que M. Ferrari m'a soutenu, a-t-il déjà dit. Même quand je me trompais.

Mauro Forghieri Photo : Facebook

Piero Ferrari, fils du fondateur Enzo Ferrari, a rendu hommage à l'ingénieur disparu.

Lorsque j'ai rejoint l'entreprise, en 1965, je partageais un bureau avec Mauro Forghieri. Nous étions donc séparés par 10 ans d'âge et une fenêtre.

Il était dynamique et passionné par tout ce qu'il faisait. Il était sanguin et, souvent, dans les interminables réunions, je servais de médiateur entre lui et mon père, se souvient Piero Ferrari. Mon père appréciait sa conscience professionnelle infatigable, Forghieri voulait toujours faire mieux et regarder vers l'avenir. Nous avons perdu une partie de notre histoire, un homme qui a beaucoup donné à Ferrari et au monde de la course en général.

Mattia Binotto, actuel directeur général de l'équipe F1 Ferrari, garde un grand souvenir de Mauro Forghieri.

C'est un jour très triste pour tout le monde chez Ferrari. Nous pleurons sa disparition. Grâce à ses idées brillantes, Forghieri a été l'un des derniers ingénieurs polyvalents dans le monde de l'automobile.

Je l'ai rencontré plusieurs fois, il était vraiment charismatique. Ses idées révolutionnaires et son dynamisme lui ont permis de jouer un rôle très important dans l'histoire de Ferrari. Il a contribué plus que quiconque à alimenter la légende du cheval cabré. Il va nous manquer à tous.

Après avoir connu du succès en endurance au début des années 70, le succès est arrivé en F1 en 1974 avec les monoplaces de la série 312. La 312 T, à boîte de vitesses transversale, a permis à Nika Lauda de remporter le titre mondial en 1975.

Ferrari a remporté quatre titres des constructeurs en 1975, 1976, 1977 et 1979 et trois titres des pilotes en 1975 et en 1977 (avec Niki Lauda) et en 1979 (avec Jody Scheckter).

Une célèbre anecdote impliquant M. Forghieri et Gilles Villeneuve a traversé les années.

C'était en préparation de la saison 1978, en essais, Mauro Forghieri avait donné au Québécois quelques instructions avant qu'il ne s'élance en piste. Lors de son premier tour, Villeneuve a effectué trois tête-à-queue, à son deuxième, il en a fait deux.

À son retour aux puits, l'ingénieur italien lui a dit : Gilles, ce n'est pas une Formule atlantique, c'est une F1, et il faut ménager les freins. Et Villeneuve de lui répondre : Je ne comprends pas, je n'ai même pas encore commencé à freiner.

Mauro Forghieri et Gilles Villeneuve Photo : Twitter / Ferrari

En 1979, Scheckter et son coéquipier Gilles Villeneuve ont remporté six victoires, dont trois pour le Québécois, qui a respecté sa place de pilote no 2 et qui a fini à quatre points de son coéquipier. Villeneuve aurait pu être champion du monde en 1979.

Malgré la montée en puissance de l'équipe Williams, les monoplaces de Mauro Forghieri ont permis à Ferrari de remporter le titre des constructeurs en 1982 et en 1983, mais l'ingénieur italien, perdant à son tour de son autorité, a quitté son poste après la saison 1987.

Il a expliqué qu'il ne voulait plus travailler pour Ferrari sans la présence d'Enzo, disparu en 1988.

Mauro Forghieri a ensuite travaillé pour Lamborghini et Bugatti avant de prendre sa retraite.