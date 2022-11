Arslanbek Makhmudov fera face à Raphaël Akpejiori le 16 décembre

Le Russe (15-0, 14 K.-O.), détenteur des ceintures de la NABF et de la NABA des poids lourds, a remporté le titre WBC Silver lors de son duel du 16 septembre face à Carlos Takam.

Il a été nommé Champion de l’année par la NABF et est 4e au classement du WBC.

Akpejiori (14-0, 14 K.-O.) a immigré aux États-Unis à la suite de l'obtention d’une bourse d’études suivant son recrutement comme joueur de basketball.

Il a ensuite fait du football et a réussi à participer au camp des recrues des Dolphins de Miami.

Il a enregistré tous ses K.-O. en deux reprises ou moins.

On aura devant nous le 16 décembre deux prospects qui sont rendus à la même étape dans leur carrière et deux boxeurs offensifs qui détiennent un ratio de plus de 92 % de K.-O. chacun. Ça représente certainement un défi intéressant pour Arslanbek et des feux d’artifice garantis pour les amateurs de boxe qui seront présents , note le directeur du développement d'Eye of the Tiger Management et entraîneur de Makhmudov, Marc Ramsay.

Rappelons que la soirée sera également ponctuée par le combat de championnat du monde pour le titre vacant de l'IBO des super-mi-moyennes entre la Canadienne Mary Spencer (7-0, 5 K.-O.) et la Belge Femke Hermans (13-4, 5 K.-O.).

L'événement mettra également en vedette Simon Kean (21-1, 20 K.-O.) contre l'Américain natif de la République dominicaine Nagy Aguilera (23-11, 15 K.-O.). De son côté, Steven Butler (31-3-1, 26 K.-O.) tentera de poursuivre sur sa lancée victorieuse dans la défense de sa ceinture de la NABF face à la recrue américaine Joshua Conley (17-4-1, 11 K.-O.).

Alexandre Gaumont (5-0, 3 K.-O.), de Buckingham, qui a récemment triomphé par K.-O. dès le premier round, prendra aussi part à cette carte, tout comme Thomas Chabot (7-0, 7 K.-O.), Leïla Beaudoin (7-0, 1 K.-O) et Luis Santana (7-0, 2 K.-O.).