Les Phillies cognent cinq circuits et gagnent le 3e match de la Série mondiale

Bryce Harper a vite cogné un circuit de 2 points et les Phillies de Philadelphie ont filé vers un gain de 7-0 contre les Astros de Houston, mardi, prenant une avance de 2-1 dans la Série mondiale.

Harper a envoyé la balle au-delà du champ droit en première manche, après que Kyle Schwarber ait soutiré un but sur balles.

Frappeur de choix, Harper en est déjà à six longues balles lors des séries en cours.

Houston a menacé en deuxième manche, plaçant des coureurs aux extrémités - le résultat de simples obtenus après deux retraits.

Ranger Suarez a toutefois sorti les siens du pétrin en retirant Chas McCormick au bâton, sur décision.

Au deuxième tour à la plaque des Phillies, Alec Bohm et Brandon Marsh ont ajouté des circuits en solo.

Celui de Bohm était le 1000e coup de quatre buts de l'histoire de la Série mondiale.

Cy Young a accordé le premier circuit de la classique automnale en 1903 - un circuit cogné à l'intérieur du terrain par Jimmy Sebring des Pirates de Pittsburgh, contre les Americans de Boston.

Les Astros ont aussi laissé deux coureurs sur les buts en cinquième, où leur dernier retrait a été une chandelle de Jose Altuve, au premier but.

Suarez n'a donné que trois simples en cinq manches, retirant quatre frappeurs sur des prises.

Quatre releveurs ont complété le boulot, ne permettant que deux autres coups sûrs.

Lance McCullers a alloué sept points et six coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Il est devenu le premier lanceur à accorder cinq circuits dans un match de la Série mondiale.

Les favoris de la foule ont assommé l'adversaire avec trois points en cinquième, via deux circuits de plus.

Après un simple de Marsh, Schwarber a claqué une balle bien au-delà du champ centre, puis Rhys Hoskins a réussi un coup de canon lui aussi.

Voltigeur de droite, Nick Castellanos a fait un beau jeu en glissant pour capter un ballon du tout premier frappeur du match, Altuve.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Bohm a produit deux points en lever de rideau de la Série mondiale, vendredi. Les Phillies ont gagné cette rencontre 6-5, en 10 manches.

Les Astros ont gagné 5-2 samedi, égalant la série.

Les quatrième et cinquième matchs auront lieu mercredi et jeudi, également au Citizens Bank Park (où les Phillies ont une fiche de 6-0 depuis le début des séries).

Mercredi, les lanceurs partants seront Christian Javier pour les Astros et Aaron Nola pour les Phillies.

Grand champions en 2017, les Astros se trouvent à l'étape finale pour la quatrième fois en six ans, la deuxième fois de suite avec Baker comme gérant. Atlanta a gagné en six matchs en 2021.

Les Phillies ont remporté la Série mondiale en 1980 et 2008.

Originaire de Sarnia en Ontario, le gérant Rob Thomson a pris la barre de l'équipe après le congédiement de Joe Girardi, le 3 juin.

Il cherche à rejoindre Bob Lemon (Yankees, 1978) et Jack McKeon (Marlins, 2003) comme seuls gérants embauchés au milieu d'une saison à ensuite triompher en Série mondiale.

Thomson est le premier Canadien à diriger une équipe dans cette vitrine de prestige.

Mike Schmidt, Julius Erving, Brandon Graham et Bernard Parent ont fait des lancers protocolaires à Ryan Howard, Cole Hamels, Jayson Werth et Shane Victorino, membres de l'édition championne de 2008 des Phillies.