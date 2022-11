Iga Swiatek expéditive contre Daria Kasatkina aux finales de la WTA

La no 1 mondiale Iga Swiatek, qui a étendu sa domination cette saison, forte de huit titres dont deux Majeurs à Roland Garros et aux Internationaux des États-Unis, a battu la Russe Daria Kasatkina (no 8) et deux manches de 6-2 et 6-3 lors de son premier match aux finales de la WTA mardi.

Un peu plus tard, la Française Caroline Garcia (no 6) affrontera l'Américaine Coco Gauff (no 4) dans l'autre match du groupe Tracey Austin, disputé dans le Dickies Arena de Fort Worth au Texas.

Swiatek s'est montré intraitable contre Kasatkina, menant désormais 5-1 dans leurs confrontations, des victoires toutes obtenues cette année.

Elle s'est emparée du service adverse pour immédiatement se détacher 3-0. Un avantage aisément conservé, même si elle a dû sauver deux balles de bris dans le jeu suivant.

Agressive, précise, pressée, la Polonaise de 21 ans a bouclé la première manche en 37 minutes, en ayant encore brisé sa rivale au 8e jeu.

Même attitude conquérante sur le court dans la seconde manche et même scénario, avec un bris pour commencer et mener encore 3-0. Kasatkina n'a eu qu'une occasion de refaire son retard, empêchée par un énième coup gagnant de la patronne du circuit WTA, qui en a placé 22 contre 4.

Swiatek, qui n'avait pas passé la phase de groupe pour sa première participation l'an passé et espérait aborder ce Masters avec plus d'allant physiquement en cette fin de saison éprouvante pour les organismes, a pu être rassurée par sa condition physique et son rythme.

Cette 65e victoire de la saison (8 défaites) lui entrouvre déjà la voie du dernier carré.