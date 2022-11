Un premier Gant d’or pour le premier but Vladimir Guerrero fils des Blue Jays

L'athlète de 23 ans a devancé au scrutin Luis Arraez des Twins et Anthony Rizzo des Yankees.

Cela survient deux ans après que Guerrero se soit déplacé au premier coussin, lui qui jouait au troisième but au début de sa carrière.

Guerrero a pris part à 80 doubles jeux et a commis 10 erreurs, en 160 matches.

Un Gant d'or est remis chaque année au meilleur joueur défensif à sa position, dans chaque ligue.

La Série mondiale a trois représentants au tableau d'honneur : l'arrêt-court Jeremy Pena et le voltigeur de droite Kyle Tucker, des Astros, ainsi que le receveur J.T. Realmuto, des Phillies.

Il s'agit d'un premier Gant d'or pour les joueurs des Astros. Realmuto a aussi eu la distinction en 2019.

Pena est la première recrue à obtenir un Gant d'or à l'arrêt-court, selon le bureau de statistiques Elias.

Nolan Arena, troisième but des Cardinals, a obtenu l'honneur pour la 10e année de suite.

Le voltigeur Mookie Betts, des Dodgers, a gagné un Gant d'or pour une sixième fois.

Les Guardians ont fait belle figure : le lanceur Shane Bieber, le deuxième but Andres Gimenez, le voltigeur de gauche Steven Kwan et le voltigeur de centre Myles Straw ont tous été récompensés.

Dans l'Américaine, les autres gagnants ont été le receveur Jose Trevino, des Yankees, le troisième but Ramon Urias, des Orioles, et le joueur d'avant-champ DJ LeMahieu, des Yankees.

Dans la Nationale, on a aussi souligné le travail du lanceur Max Fried et de l'arrêt-court Dansby Swanson, des Braves, du joueur d'avant-champ Brendan Donovan, des Cards, du premier but Christian Walker, des Diamondbacks, du deuxième but Brendan Rodgers, des Rockies, du voltigeur de gauche Ian Happ, des Cubs, et du voltigeur de centre Trent Grisham, des Padres.