Les sportives de l’extrême

De plus en plus d’athlètes poussent à l’extrême leur quête d’adrénaline, au point de risquer leur vie dans leur sport. Ils cherchent souvent à en apprendre plus sur eux-mêmes et sur leurs limites, mais il y a plus. Nous avons voulu comprendre pourquoi à travers le parcours de trois sportives québécoises hors-norme. Voici l’histoire de l’alpiniste Marie-Pier Desharnais, de la fondeuse Caroline Côté et de la nageuse d’ultra-distance en eau libre Justine Brousseau.

MARIE-PIER DESHARNAIS – COURIR APRÈS LA MORT

J’étais en train de me noyer, prise dans un tourbillon d’eau à travers les meubles de la villa. En quelques secondes, j’ai vu le fil de ma vie, mon cœur voulait sortir de ma poitrine. Puis, l’eau est retournée vers la rive et j’ai réussi à sortir des décombres. Je me suis agrippée à un toit d’un resto. J’ai retrouvé mon souffle. Une femme criait : "Mon bébé, j’ai perdu mon bébé!"

J’avais l’épaule ouverte, j’avais mal aux jambes. Autour de moi, des corps inertes, je cherchais mon père. Puis j’ai entendu : "Marie! Tu es vivante!" C’était mon père Bertrand et sa femme. C’était la fin du monde et je ne pouvais pas croire ce qui nous arrivait…

Le 26 décembre 2004, comme de nombreux touristes, Marie-Pier Desharnais passe le temps des Fêtes en Thaïlande quand un tsunami fait plus de 230 000 morts. Après cette épreuve, elle n’est plus la même.

Elle refoule ses émotions et ne gère pas son stress post-traumatique. Elle a le syndrome de la culpabilité du survivant et n’arrive pas à se sentir chanceuse d’avoir survécu. Elle suit une thérapie pendant deux ans, puis découvre un cours à l’université en gestion des risques naturels. C’est ce qui redonne un sens à sa vie.

Marie-Pier Desharnais au sommet du K2 Photo : Photo fournie par Marie-Pier Desharnais

La jeune femme quitte le Canada pour travailler dans ce domaine au Qatar. Elle y reste 10 ans. C’est aussi là qu’elle découvre l’alpinisme, qui devient sa passion. Elle décide de tout quitter pour gravir des montagnes, et pas n’importe lesquelles. En 2021, elle atteint le plus haut sommet du monde, le mont Everest, puis en 2022, le plus dangereux, le K2.

Aucune Québécoise n’a réussi cet exploit avant elle. Son objectif est maintenant de faire l'ascension des sept plus hautes montagnes et sommets volcaniques du monde. Un objectif difficile à vivre pour son papa qui a frôlé la mort avec elle en Thaïlande.

Voyons Marie, tu as survécu au tsunami! Tu as gagné à la loterie ce jour-là, ne cours pas après la mort, sois contente, fais des trucs un peu moins risqués! , lui a-t-il dit.

La jeune femme de 34 ans souhaite vivre chaque instant, comme elle l’entend. Selon elle, personne ne comprend le feu qui l’anime.

« De réaliser à 19 ans à quel point la vie est fragile, que tout peut basculer du jour au lendemain, je pense que c’est ça qui est resté en moi. J’ai tellement un immense désir de vivre, il n’y a pas d’endroit où je me sens plus vivante qu’en montagne. » — Une citation de Marie-Pier Desharnais, alpiniste

La satisfaction d’atteindre son objectif, d’arriver au sommet, est une sorte de drogue pour l’alpiniste. Elle en veut toujours plus.

Le feeling qui est le plus submergeant est à une heure du sommet, quand tu sais que tu vas y arriver, dit-elle. C'est tout le temps à ce moment-là que je me mets à brailler, que je suis reconnaissante. Ça vaut toute la souffrance que j’ai vécue pour y arriver.

Marie-Pier Desharnais pendant son ascension du K2 Photo : Photo fournie par Marie-Pier Desharnais

Il reste que la mort rôde toujours sur le K2, surnommé la montagne sauvage , avec un taux de fatalité cinq fois plus élevé que sur l'Everest. Sur cinq personnes qui réussissent l’ascension, une meurt. Deux Québécois, Serge Dessureault en 2018 et Richard Cartier en 2022, y ont d'ailleurs perdu la vie.

« Le K2, je me suis posé la question, jusqu’où j’étais prête à aller. Je savais qu’il y avait une très grande chance que je pouvais y laisser ma peau. Je suis en paix avec ça. Si jamais c’est la fin, je suis fière de ce que j’aurais accompli et j’aurai c********* vécu! » — Une citation de Marie-Pier Desharnais

Il y a aussi l’engagement financier pour réaliser un tel exploit. Pour l’alpiniste québécoise, gravir l’Everest ou le K2 était un projet dans les six chiffres, jusqu’à 150 000 $.

Ça t’amène à dire : "Merde! Est-ce que c’est si important dans ta vie?" Je m’apprête à dépenser une somme qui pourrait me permettre d’acheter une maison à Victoriaville! Au départ, j’ai hésité, puis j’ai envoyé les sous un mois avant l’ascension du K2. J’ai investi jusqu’à mes guenilles, faut y croire en maudit!

Ce qui anime les aventurières comme elle, c’est la quête du record, de devenir la première femme ou la première Canadienne à réaliser un exploit, par exemple.

De façon plate et franche, c’est souvent quand tu es la première à faire quelque chose que tu es capable d’avoir assez de visibilité pour faire passer les messages que tu veux et c’est aussi de mettre la barre haut, lance-t-elle. Plus je vise haut, plus ça me motive.

Marie-Pier Desharnais sur le K2 Photo : Photo fournie par Marie-Pier Desharnais

Marie-Pier Desharnais souhaite accentuer l'empreinte féminine en alpinisme et encourager les jeunes filles à réaliser leurs rêves les plus fous. Pour réaliser son objectif, il ne lui reste que deux sommets à atteindre. En décembre, elle se dirigera vers Sidley, plus haut volcan sur Terre situé en Antarctique. Son périple devrait se terminer en juin en Alaska, au mont Denali.

Que ce soit sur terre, dans la neige ou dans l’eau, plusieurs études le démontrent : les sports extrêmes sont de plus en plus populaires depuis la pandémie. Ce constat ne surprend pas l’alpiniste.

« On vit en ville. On est des animaux à la base, il n’y a vraiment rien comme le contact avec la nature. Et les gens ont compris avec la pandémie qu’on n'est pas juste notre travail, surtout en Occident, que c’est bon d’avoir quelque chose à côté où tu peux te réaliser aussi. » — Une citation de Marie-Pier Desharnais

CAROLINE CÔTÉ – ON N’EST PAS IMMORTEL

Caroline Côté au Groenland Photo : Photo fournie par Caroline Côté

Caroline, savais-tu que ton oncle était mort sur la rivière Yukon en canot? On ne l’a jamais retrouvé.

Cette discussion que j’ai eue avec mon père lorsque j’étais adolescente a changé le cours de ma vie.

L’aventurière et cinéaste Caroline Côté a décidé de ramer dans les traces de son oncle sur la même rivière de Whitehorse jusqu’aux confins de l’Alaska.

Quand je suis arrivée au même endroit, j’ai ressenti que le goût de l’aventure m’appelait à continuer, raconte-t-elle. De vouloir faire des expéditions, des aventures, c’est devenu mon mode de vie. J’espère qu’il ne m’arrivera pas le même sort.

Pour l’instant, la jeune femme enchaîne les défis de toutes sortes. Elle a parcouru seule à pied le trajet entre Natashquan et Montréal en suivant les lignes électriques d’Hydro-Québec. Puis, en 2021, elle a repoussé ses limites en traversant l’île arctique de Spitzberg avec son conjoint en 63 jours. Elle a parcouru 1163 kilomètres dans le grand froid, au pays des ours polaires, une expédition particulièrement difficile.

« J’ai été au bout de moi-même. Ce sont des conditions où on n'a pas le droit à l’erreur. Il n’y a pas de bouton rouge pour se faire évacuer. À certains endroits, ce n’est pas possible de se faire secourir. » — Une citation de Caroline Côté, fondeuse

Caroline Côté au Groenland Photo : Photo fournie par Caroline Côté

Caroline Côté a soif d’aventure. Elle est en Antarctique ce mois-ci pour atteindre en solitaire le pôle Sud en ski de fond depuis Hercules Inlet, sans assistance, et battre le record de vitesse pour une femme, établi à 38 j 23 h 5 min par la Suédoise Johanna Davidsson. Si elle complète son trajet de 1130 km, peu importe le chrono, elle sera la première Québécoise à avoir réalisé l'exploit.

À cette période de l’année en Antarctique, pendant l’été austral, le mercure oscille en moyenne entre -25 et -40 degrés Celsius. Le temps est très sec et très venteux et le soleil brille 24 heures sur 24.

L’Antarctique, c’est un endroit qui nous amène à l’intérieur de nous-mêmes, dit de façon imagée Caroline Côté. Je veux chercher à me dépasser et découvrir qui je suis vraiment. En étant seule dans un endroit aussi hostile, à survivre, on va dans des endroits de noirceur à l’intérieur de nous. Il y a plein de choses qui remontent.

C’est la première fois que la cinéaste fera une aventure en solo sans sa caméra. Elle n’aura que son téléphone cellulaire pour recevoir, elle l’espère, des textos et capter quelques moments de son périple.

Caroline Côté en expédition au Groenland Photo : Photo fournie par Caroline Côté

Pour éviter le pire, elle s’est préparée mentalement et physiquement. Elle s’est entraînée notamment en Norvège, où elle a acheté un petit terrain avec son mari. Elle a poussé des pneus de voitures deux heures par jour et rencontré plusieurs explorateurs de renom comme Borge Ousland. Le défunt Roald Amundsen, légende de l’exploration polaire, l’a aussi beaucoup inspirée.

La plupart de ceux qui ont réalisé un périple comme celui auquel elle s’attaque sont allés chercher des connaissances chez les Inuit du Groenland. Il reste qu’on ne peut pas contrôler la nature. Le risque d’hypothermie, de ne pas être capable d’installer sa tente en période de grands vents ou de tomber dans une crevasse fait partie des malchances possibles.

« Mon père m’a dit que je pouvais mourir aussi à Montréal et que je n’avais pas le contrôle et que c’est la réalité. J’ai maintenant une façon de voir la vie qui est amenée vers la simplicité. Je sais qu’on n'est pas immortel! » — Une citation de Caroline Côté

JUSTINE BROUSSEAU – ACCEPTER QU’IL EST POSSIBLE DE NE PAS RÉUSSIR

La nageuse de longue distance Justine Brousseau a réalisé tout un exploit en 2021. Elle est partie de l’île de Santa Catalina, au large de Los Angeles, jusqu’à Rancho Palos Verdes, près de la Cité des Anges. Le défi était de rallier les deux endroits non pas de jour, mais de nuit. Elle a nagé 32 km en ligne droite en 13 h 36 min sans arrêt, sans aide, suivie seulement par un kayak où son copain l’encourageait et la guidait.

J’ai terminé les deux dernières heures dans de l’eau à 13 degrés en maillot de bain à bretelles, se souvient-elle. Je n’ai pas le droit à un wetsuit. Les règlements impliquent que je ne peux pas toucher un kayak, pas toucher à quelqu’un. C’est moi et les éléments, c’est tout!

Pendant son aventure, elle a ingurgité des bouteilles de nutrition qu’on lui lançait aux 30 minutes et qu’elle devait avaler en 15 secondes. Pour réussir, elle s’est entraînée dans des conditions très exigeantes : de nuit et en eau froide. Intense, vous dites?

« C’est difficile quand quelqu’un ne s’amène pas à une limite comme ça de comprendre pourquoi quelqu’un irait aussi loin. Pour moi, un défi, il est juste beau s’il y a un risque que tu l’échoues. La seule façon d’y faire face, c’est de mettre tous les efforts pour y arriver, et d’accepter que ce soit possible que tu ne réussisses pas. » — Une citation de Justine Brousseau

Justine Brousseau Photo : Photo de Sarah Gobeil fournie par Justine Brousseau

C’est un peu par hasard que la Québécoise de 44 ans, qui n’était pas sportive à la base, s’est découvert une passion pour la nage de longue distance. Dans la trentaine, elle s’est intéressée au triathlon et a participé à des Ironman. Elle a réalisé que l’épreuve qu’elle aimait vraiment était la nage. Elle s’est lancé le défi de faire un 10 km. Et lors d'un camp à Majorque, en Espagne, il y a eu un déclic.

J’étais avec plein de nageurs qui ont traversé la Manche. C’est là que j’ai entendu parler de la Triple Couronne, qui n’est pas un défi basé sur la vitesse, mais sur l’endurance. Je me sentais sur mon X. Je me suis mise à pleurer!

La Triple Couronne de natation en eau libre comprend trois épreuves : La Manche : 33 km entre la France et l'Angleterre Catalina : 32 km entre l'île de Catalina et la Californie continentale Le Tour de l’île de Manhattan (ou 20 Bridges) : 46 km

Le 10 septembre dernier, Justine Brousseau a pu aussi cocher le Tour de l’île de Manhattan, qu’elle a réussi en 8 h 15 min 31 s, une nage urbaine bien différente des deux autres épreuves de la Triple Couronne.

« Tu croises les différents attraits touristiques de la Grosse Pomme. Quand j’ai descendu la Hudson, j’ai aperçu la statue de la Liberté. C’est un trip complètement différent. La Manche, la Catalina, tu ne sais jamais tu es où. » — Une citation de Justine Brousseau

Justine Brousseau sous le pont de Manhattan Photo : Photo fournie par Justine Brousseau

Elle pourrait déjà avoir en main sa Triple Couronne n’eût été son abandon après 11 heures de nage dans la Manche il y a quelques années.

J’ai eu des conditions météo difficiles, relate-t-elle. À certains moments, il y avait des vagues de deux mètres. J’ai perdu beaucoup d’énergie, j’étais épuisée et j’ai décidé de sortir. Je ne vois pas ça comme un échec, mais comme un camp de préparation très dispendieux.

Justine Brousseau explique que se lancer dans la Manche, c’est comme attaquer l’Everest. C’est la plus mythique des nages de distance et ça implique une grosse logistique, comme en alpinisme.

Il lui faudra avoir amassé quelque 20 000 $ pour tenter l’exploit à nouveau. Elle aura besoin d'une campagne de sociofinancement et de quelques commanditaires, en plus du revenu qu’elle tire de son travail à temps plein.

« Je me suis posé la question : "Pourquoi j’aime autant ça?" J’ai toujours voulu être la meilleure version de moi-même. C’est ce qui m’allume et qui me stimule. D’être la première femme québécoise à faire la Triple Couronne, c’est secondaire. » — Une citation de Justine Brousseau

Justine Brousseau souhaite aussi amener plus de visibilité à ce sport méconnu au Québec et en inciter d’autres à se mouiller. Elle aimerait prendre sa revanche sur la Manche et compléter la Triple Couronne quelque part en 2023.