Les débuts d’Arber Xhekaj vus par d’anciens patrons

Arber Xhekaj, les partisans montréalais sauront en témoigner, sait se faire aimer, se faire des amis. Et il semble doué pour les garder.

Avant de mettre le Québec à sa botte sans effusion de sang – Wolfe aurait pu prendre des notes – ou si peu, à l’exception de celui de Zack Kassian, Xhekaj avait fait de même à Kitchener dans la Ligue de l’Ontario.

À une autre échelle , de s’empresser de préciser Mike McKenzie, son ancien directeur général avec les Rangers.

McKenzie parle carrément de légende à Kitchener où les amateurs s’ennuient encore de celui que l’on surnommait Le Shérif , sobriquet que lui avait attribué un commentateur maison et que Xhekaj tient à honorer, dirait-on, avec ses couvre-chefs de cow-boy.

Cette légende a commencé à écrire la sienne à Montréal par ses combats furieux, son attitude frondeuse, ses solides mises en échec, son tempérament belliqueux, bref, en raison de cette confiance qu’il exsude à outrance.

Les débuts fracassants dans la LNH d’une recrue de 21 ans, ignorée quatre fois plutôt qu’une dans différents repêchages, auraient de quoi étonner en temps normal. Et pourtant…

Que Xhekaj soit passé directement de l’OHL à la Ligue nationale ne surprend pas ses anciens patrons, du moins ceux consultés ici. Que ce soit McKenzie ou Jay McKee, son entraîneur à ses deux premières saisons à Kitchener qui l’a rapatrié avec les Bulldogs de Hamilton l’an passé, avant leur virée jusqu’à la Coupe Memorial, ils s’entendent sur un point : les joueurs de sa trempe se raréfient et deviennent très prisés.

Arber Xhekaj s'est fait remarquer dans son combat contre Zack Kassian, lors d'un match Coyotes-Canadien. Photo : Reuters / David Kirouac

McKee, qui aime tendrement son ancien joueur – si j’avais son âge, ce serait un de mes bons amis, impossible de ne pas l’aimer – a donc bondi dans sa voiture le 27 octobre et parcouru la petite heure de route qui sépare Hamilton de Buffalo, ces deux joyaux de l’Amérique, pour y voir le Canadien en action contre les Sabres.

L’ancien défenseur des Sabres a pris le temps d’épier son poulain.

Je n’ai pas vu dans ce match l'Al que tout le monde aime. Avec son swag. Je lui ai dit après, tout le monde aime l'Al qui apporte son swag , raconte McKee, joint au téléphone mardi.

Depuis, je le vois , a-t-il ajouté.

Deux choses là-dessus. D’abord, l’emploi du surnom Al . Ce n’est pas une erreur typographique. Al comme dans Al Arbour. Parce que dit avec un accent anglais, ça ressemble drôlement à Arber.

Une vieille habitude , s’excuse McKee.

Ensuite, le fameux swag. Cette attitude confiante comme on avait déjà tenté de le traduire. Martin St-Louis en fait ses choux gras depuis son arrivée à la barre de l’équipe et ne jure que par ces joueurs à la forte personnalité. Sans ce swag, point de salut pour Xhekaj.

Une particularité

L’histoire du défenseur du CH a été maintes fois racontée depuis quelques mois. Comment tous ont-ils levé le nez sur lui au repêchage de la Ligue de l’Ontario et de la LNH à deux reprises dans chaque cas?

Comment Matt Turek, dépisteur pour le Tricolore, a-t-il gardé un œil sur ce grand gaillard? Hamiltonien comme lui, Turek, aujourd’hui directeur général des Bulldogs, fréquentait les mêmes patinoires où Xhekaj s’entraînait tant bien que mal pendant la pandémie entre deux quarts de travail au Costco.

Turek a mis la puce à l’oreille de son employeur, le Canadien lui a offert une invitation à son camp d’entraînement en 2021 et Xhekaj en est reparti avec un contrat.

« C’est comme ça qu’il a échappé aux autres équipes qui ne le voyaient pas l’été […] Maintenant, les 31 autres formations s’en mordent les doigts. » — Une citation de Jay McKee

Lointaines lui semblaient alors les corvées de ménage et les entrepôts du géant de l’alimentation ou encore les éreintantes journées à transporter des sacs d’argile pour façonner des terrains de tennis en terre battue.

Car, oui, Xhekaj a aussi fait ça en 2020-2021. Il fallait bien tuer le temps. Quoi de mieux que d’entretenir des terrains en terre, les arroser, peinturer les lignes. Un art en soi auquel Bertrand Pulman a consacré des chapitres dans Rouge est la terre : dans les coulisses de Roland-Garros, pour les intéressés.

À travers toutes ces embûches, Xhekaj n’a jamais cessé d’y croire.

C’est cette apparente nonchalance un brin arrogante qui l’a guidé au sommet selon McKenzie et McKee.

C’est en partie pourquoi il a tant de succès. Il a une personnalité unique. Il a toujours cru en lui , assure McKenzie.

La plupart des jeunes sont tellement préoccupés par leurs performances ou par ce que pensent les entraîneurs d’eux ou par ce que pensent leurs parents. Ça les paralyse, ils ont de la difficulté à jouer. Il est l’exact opposé de ça. Il ne fait que jouer, il est confiant. Il fait des erreurs, il passe à autre chose et ne les refait pas. Il a du swag , a renchéri le DG des Rangers, comme si l’on n’avait pas compris.

Avant qu’un jeune soit lancé dans la gueule du loup, celle du hockey professionnel, McKee lui conseille généralement de ne pas trop en faire. Il lui suggère de s’adapter à la vitesse, à la force des adversaires, à tous les changements.

Joue du hockey propre. Quand tu te sens à l’aise, laisse-toi aller un peu plus , explique-t-il.

Le conseil pour Xhekaj a été d’un autre ordre.

« Sois toi-même. Pour avoir du succès, il ne peut être discret et jouer de façon sécuritaire. Il devait prendre ses aises et être confiant plutôt que de prendre le pouls de la ligue. Et c’est ce qu’il a fait. » — Une citation de Jay McKee

Avec ses hauts et ses bas, ses errances comme son insouciance de verte recrue, avec ses bons moments et ceux moins glorieux, mais attendus.

Le voilà déjà avec 1 but et 2 passes, un différentiel de +1 après 9 matchs, un temps de jeu moyen de 15 minutes, un combat qui l’a fait connaître aux quatre coins de la ligue et 15 minutes de punition qui le placent au 15e rang dans la LNH.

Autant pour la discrétion, en effet.

Et même si les éventuels retours de Joel Edmundson et de Mike Matheson pourraient l’envoyer faire quelques gammes à Laval pendant un temps, la carte de visite aura été laissée bien en vue sur le bureau de Kent Hughes.

C’était probablement le plus grand joueur d’impact dans toute la Ligue canadienne l’an dernier par sa présence, son physique, mais aussi par la qualité de son jeu. Je ne suis pas surpris qu’il y soit arrivé aussi rapidement , conclut McKee.