« J’ai été livré à moi-même » - Ballou Jean-Yves Tabla

On lui promettait un brillant avenir, certains des plus grands clubs de soccer le courtisaient. On l’a par la suite traité de « flop », d’échec. On a dit qu’il manquait de professionnalisme, de discipline de travail. Mais contre vents et marées, Ballou Jean-Yves Tabla n’a jamais abandonné son rêve.

Le contraste est frappant. On a connu à Montréal un Ballou peu bavard, un adolescent qui pouvait parfois sembler à la limite de l’arrogance. À 23 ans, c’est plutôt un homme souriant, calme, mature, voire métamorphosé, qui a accepté de se confier à Radio-Canada Sports avant que son club, l'Atlético d'Ottawa , ne dispute la finale de Première Ligue canadienne de soccer (CPL) dimanche.

Ballou Tabla n’avait que 17 ans quand il a commencé à s’entraîner avec l’Impact et s’est retrouvé sous les feux de la rampe. On parlait de lui comme du joyau du soccer canadien, au même titre qu’Alphonso Davies. Et puis ces rumeurs de transfert vers l’Europe ont commencé à s'intensifier, jusqu’à son départ vers le FC Barcelone B. Le Québécois a alors été emporté par un véritable ouragan.

Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit. Je ne m’attendais pas à toutes ces attentes , reconnaît-il.

Ballou Jean-Yves Tabla Photo : Getty Images / Jon Durr

Ça s’est passé en un claquement de doigts. C’est allé tellement vite, souligne-t-il. Je n’ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ça faisait six mois que j’avais signé mon premier contrat professionnel. J’essayais de gérer tout ce qui se passait et là, arrive cette nouvelle. C’était le chaos. Pour un gars de 17 ans, je ne connais pas beaucoup de monde qui aurait été capable de gérer ça. Je n'ai pas pu m’asseoir, prendre le temps de réfléchir, recevoir de bons conseils, être patient.

Ballou Tabla revient souvent sur l’importance de l’entourage et de l'encadrement. S’il a aujourd’hui de bons agents qui peuvent le conseiller, il reconnaît que ce n’était pas le cas à l’époque où il a quitté l'équipe pour Barcelone.

Quand je suis arrivé en Europe, j’étais livré à moi-même une fois de plus, affirme le Québécois. Je devais apprendre la langue. L’environnement où j’étais et je vivais tout seul. À 17 ans, je devais toujours me battre pour pouvoir m’en sortir. Le terrain, c’est ce qui fait que tu peux tisser des liens avec tes coéquipiers, ton entraîneur. J’ai dû me battre pendant un mois. Je n’avais pas assez de temps de jeu. J’ai dû gagner ma place.

Ballou Jean-Yves Tabla Photo : Facebook / FC Barcelone B

Le FC Barcelone B était sur le point d'être relégué lorsque l'attaquant a alors pris la décision de tenter sa chance en deuxième division espagnole. Il espérait obtenir plus de temps de jeu, davantage de visibilité, mais c’est totalement le contraire qui s’est produit. Après un retour à Barcelone, il est rentré à Montréal. Ce n’était pas un échec pour lui. Il revenait à la maison pour reprendre des forces. Il se sentait en sécurité, en terrain connu.

Même s’il avait alors toutes les bonnes intentions du monde, il prétend que le mal était déjà fait. Avant même son départ vers l’Europe, sa relation avec le club montréalais s’était grandement détériorée.

Je n’étais pas dans un bon cercle d’agents, explique-t-il. Les gens avec qui je travaillais, ce n’était pas des gens qui me conseillaient assez bien. Ç’a mené à certaines décisions, l’extérieur l’a perçu d’une certaine manière et ça m’a créé une certaine image.

« J’ai dû aller en guerre avec le club. Aucun joueur n'aimerait aller en guerre avec un club pour avoir une discussion. Et ce n’est pas moi qui vais choisir d'entrer en guerre avec mon club. Ils ont tout fait pour moi. J’ai été de l’Académie aux professionnels. J’ai été mal entouré, il y a eu des décisions et, après, quand ça sort dans les médias, ça se reflète sur l’image du joueur. J’ai compris ça. C’est mon histoire et j’ai aujourd'hui la chance de recoller le puzzle. » — Une citation de Ballou Jean-Yves Tabla

Wilfried Nancy, le mentor

La saison 2020 a été une année catastrophique où des blessures récurrentes sont venues empoisonner son existence. En 2021, il a obtenu très peu de temps de jeu. Wilfried Nancy, devenu entraîneur-chef du CF Montréal après le départ de Thierry Henry, a parfois évoqué le travail à l’entraînement de Ballou. Il assure qu’il a toujours eu une bonne relation avec son ancien entraîneur.

Ballou Tabla (à gauche) Photo : La Presse canadienne / Tim Krochak

Je l’ai connu en arrivant à l’Académie de l’Impact de Montréal, se rappelle-t-il. C’était comme un grand frère pour moi et ça l’est encore malgré ce que les gens peuvent penser. En tant que grand frère et en tant qu’entraîneur, si son joueur dépasse les bornes ou s’il doit le recadrer, il doit le pincer un peu et c’est normal. Il n'avait pas le choix en fait parce qu’il veut mon bien, il croit en moi. Il a toujours cru en moi et je le remercie.

Ballou sait pertinemment que son professionnalisme et sa discipline au travail ont souvent été remis en question. S’il est prêt à prendre une partie du blâme, il croit qu’il paie encore aujourd'hui le prix pour de mauvaises décisions prises en début de carrière.

J’ai une part de responsabilité et je la connais, mais ça n’a jamais été extrême comme ce que les gens disaient. Les blessures que j’ai eues, ce n’était jamais, comme certains ont dit, parce que j’étais quelqu’un qui faisait n’importe quoi , assure-t-il.

Je suis quelqu’un de responsable. C’est parti d’un mauvais moment. À l’époque, il y a eu un mélange entre la personne que je suis et du milieu dans lequel j’étais. Et chaque mot qui peut sortir de la bouche de Ballou… Il y avait toujours quelque chose derrière qui salissait mon nom.

L'attaquant n’a jamais cessé de suivre les activités du Bleu-blanc-noir. Il avoue avoir ressenti une certaine jalousie en voyant les joueurs jouer dans un stade Saputo euphorique pendant les récentes éliminatoires. Il rêvait de vivre de tels moments chez lui, avec son club. Mais le temps était venu de passer à autre chose, de vivre d’autres expériences. Lorsque le CF Montréal a annoncé la saison dernière qu’il n’allait pas lui offrir de nouveau contrat, le Québécois a vu cette fin comme une occasion de se rebâtir en tant que joueur, mais aussi, sur le plan mental.

Quand tu ne joues pas, que tu n’es pas en pleine forme pour pouvoir performer, c’est sûr que c’est plus côté mental que ça devient difficile, analyse Tabla. Mais la confiance a toujours été là. J’attendais ce moment pour pouvoir revenir sur le terrain et montrer ce que je suis capable de faire.

Même s’il avait reçu plusieurs offres, c’est le projet de l’Atlético d’Ottawa qui lui a paru comme étant le meilleur scénario pour relancer sa carrière, même si la CPL n'avait jamais fait partie du plan initial.

Je sais que les gens ont sûrement vu ça comme un flop, comme un échec. De Barça à la CPL. Même moi, de l'extérieur, j’aurais dit la même chose, affirme-t-il. Moi, je suis Ballou le joueur et ça ne me fait rien parce que le foot, ça va tellement vite. En six mois, à l’Impact, je n'aurais jamais cru me retrouver au Barça.

« Ça n’a rien à voir avec la réputation. Je voulais juste avoir du plaisir, m’amuser. Et je sais que quand je m’amuse, il n'y a rien qui peut me déranger parce que je me sens libre. Quand je m’amuse, il y a toujours quelque chose qui vient me surprendre. » — Une citation de Ballou Jean-Yves Tabla

Les aspirations de Ballou Tabla n’ont cependant pas changé. Malgré les embûches, malgré ce que les gens ont pu dire, il continue de croire qu’il a le potentiel pour jouer dans les plus grands clubs de la planète. Mais cette fois, patience sera le mot d’ordre.

Ballou Tabla (en rouge) Photo : Matt Zambonin / Atlético Ottawa

Aujourd’hui, je suis à Ottawa et je suis dans un club qui m’a permis de reprendre plaisir, souligne-t-il. J’ai trois ans de contrat et tout se passe bien. Ce n’est pas pour l’instant ma priorité. Mais pour être honnête avec toi, j’ai toujours ces ambitions d’aller au plus haut niveau.

« J’ai beaucoup appris sur moi-même. Il y a beaucoup plus de sagesse, de paix, de tranquillité et ça paraît dans mon visage. L’année passée, je n’avais pas trop d’humeur, je n’étais pas trop souriant avant l’entraînement. Avant un match, j’étais toujours dans ma tête. Aujourd’hui, je me sens très bien. » — Une citation de Ballou Jean-Yves Tabla