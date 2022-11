Denis Shapovalov réussit son entrée à Paris, Novak Djokovic aussi

Shapovalov a enregistré une victoire de 6-7 (2/7), 6-3 et 6-4 pour avancer au deuxième tour, où l'attend la 14e tête de série, l'Espagnol Pablo Carreno Busta, qui a pour sa part décroché sa qualification avec un gain en deux manches identiques de 6-3 face à son compatriote Albert Ramos-Vinolas.

Vainqueur après 2 h 14 min de jeu, l'Ontarien de 23 ans a réalisé neuf as contre trois doubles fautes, un rendement supérieur à celui de Cerundolo, qui a maintenu un ratio de 1-6 à ce chapitre.

D'autres détails à venir.

Novak Djokovic bousculé dans son premier match

Le Serbe Novak Djokovic a battu difficilement l'Américain Maxime Cressy en deux manches de 7-6 (7/1) et 6-4 au deuxième tour de l'événement parisien.

Tenant du titre et en quête d'un septième dans la capitale française, Djokovic affrontait un redoutable serveur (15 as pour 10 doubles fautes). La sixième tête de série a réalisé le seul bris de la rencontre à 4-4 dans le second acte pour conclure sur son service après 1:42.

Djokovic n'a eu à faire face à aucune balle de bris et n'a perdu que six points sur son service.

Dire qu'il sert fort, c'est peu dire, a dit Djokovic. Je n'avais encore jamais affronté dans ma carrière un joueur avec une telle seconde balle de service. Il m'était plus facile de retourner sa première balle que sa seconde.

Novak Djokovic remporte difficilement son premier match du Masters de Paris. Photo : Getty Images / Julian Finney

Je ne pouvais pas me permettre de donner des points, a fait remarquer le Serbe. Il fallait que je sois solide du fond de terrain et que j'attende les occasions. Je me sens bien et je suis satisfait de ma performance.

Mais c'est beau de voir un joueur qui fait service-volée, ça rappelle les années 1980.

En huitièmes de finale, Djokovic affrontera le gagnant du match entre le Russe Karen Khachanov et le Suisse Marc-Andrea Hüsler, surprenant tombeur de l'Italien Jannik Sinner (no 11) lundi.

Privé de la tournée américaine estivale par sa décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19, et ainsi de compétition pendant plus de deux mois après son titre à Wimbledon en juillet, le Serbe de 35 ans est sur une série de dix matchs gagnés consécutivement depuis qu'il a repris le chemin du circuit fin septembre.

Il s'est imposé successivement à Tel Aviv et Astana avant de venir à Paris.

L'ancien no 1 mondial, actuellement 7e, est qualifié d'office pour les finales de l'ATP, qui se dérouleront du 13 au 20 novembre à Turin, en raison de son sacre à Wimbledon.

Plus tôt dans la journée, dans un autre match de deuxième tour, le Russe Andrey Rublev (no 7) a aisément défait l'Américain John Isner, 47e mondial, 6-2 et 6-3 pour atteindre les huitièmes de finale.

En course pour les finales de l'ATP, comme le Canadien Félix Auger-Aliassime, Rublev ne connaîtra son prochain adversaire que mercredi.

Il s'agira soit du Polonais Hubert Hurkacz (no 10), également en quête d'une place pour Turin, du Danois Holger Rune ou du Suisse Stan Wawrinka qui n'avaient pas encore joué leur duel de premier tour lorsque Rublev s'est qualifié pour le troisième.