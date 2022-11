Steve Nash perd son poste à Brooklyn

Associated Press

Associated Press

Au lendemain de leur victoire de 116-109 sur les Pacers de l'Indiana du Québécois Bennedict Mathurin, les Nets de Brooklyn et leur entraîneur-chef, le Canadien Steve Nash, ont décidé de se séparer d'un commun accord.

Le début de saison des Nets a été décevant avec seulement deux victoires en sept matchs.

L'ancien meneur de 48 ans en était à sa troisième saison comme entraîneur. Il montre une fiche gagnante de 94 victoires contre 67 défaites.

Nous voulons remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté à notre équipe au cours des deux dernières saisons , a dit le directeur général Sean Marks dans un communiqué publié sur le site Internet des Nets.

Le propriétaire canadien Joe Tsai a tenu à rendre hommage à Nash.

J'ai appris à connaître Steve ici à Brooklyn, et il n'est pas du genre à reculer devant les défis. Mon admiration et mon respect pour lui se sont accrus au fil du temps, car il a réalisé un travail acharné et a eu une attitude positive dans notre organisation chaque jour, même dans les périodes de tempête exceptionnelle traversées par l'équipe.

Et tempête il y a eu quand l'été dernier, l'ailier vedette de 34 ans Kevin Durant, qui souhaitait quitter Brooklyn, avait exigé le renvoi de Nash.

L'adjoint Jacque Vaughn remplacera le Canadien pour le match de mardi contre les Bulls de Chicago.

Steve Nash avait signé le 6 septembre 2020 un contrat de quatre ans avec les Nets.

Avant d'obtenir son premier poste d'entraîneur, il avait été, après sa retraite en 2015, conseiller pour les Warriors de Golden State.

Le Britanno-Colombien, de Victoria, a fait son entrée au Temple de la renommée en 2018. Il a disputé 1217 matchs au cours de sa carrière de 18 saisons avec les Suns de Phoenix, les Mavericks de Dallas et les Lakers de Los Angeles.

Il a été choisi le joueur par excellence de la NBA en 2005 et en 2006.