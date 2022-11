« Contre n’importe quel joueur, j’ai vraiment une chance de gagner » - Auger-Aliassime

À la veille de son premier match contre le Suédois Mikael Ymer, le Canadien et huitième de série a discuté de son nouveau statut avec la collaboratrice de Radio-Canada Sports Carole Bouchard.

Q. - On a souvent parlé dans la saison qu'il fallait se concentrer sur le travail. Et finalement, tu as eu raison, les trois dernières semaines ont été incroyables. En même temps, tu devais l’attendre depuis un moment?

R. Oui, c'est sûr que j'ai eu des moments de brillance durant l'année, dans les deux dernières années, j'ai eu de très bons résultats. Mais d'avoir réussi ce que je cherchais en fait, évidemment, c'est avec la discipline dans mon travail et la rigueur que j'y mets tout le temps. D'arriver à transférer ça sur les matchs et sur les tournois, et de faire ce que j'ai fait dans les dernières semaines, peu importe l'adversaire en face, peu importe le tournoi, d’amener le meilleur de moi-même et de vraiment sentir que j'ai ma destinée entre les mains et que j'arrive à fournir l'effort. J’arrive à jouer un très bon niveau de semaine en semaine et à être constant dans cet effort. Et c'est bien d'avoir réussi à faire ça sur les dernières semaines.

Donc, voyons voir si je peux continuer encore cette semaine et pour la fin de l'année. Il reste potentiellement Turin (Finales de l’ATP, NDLR) et la Coupe Davis, donc je vais essayer de vraiment donner le meilleur de moi-même et de continuer sur cette lancée pour bien finir l'année.

Q. - Tu enchaînes les victoires, mais aussi les titres. On sait que les grands parlent souvent de voir la balle différemment. Est-ce une confiance différente de ce que tu as pu avoir?

R. Oui, elle est un peu différente, je me sens plus établi comme joueur. Je sens que contre n'importe quel joueur que je vais jouer, j'ai vraiment une chance de gagner. Évidemment, je ne suis pas favori contre tous les joueurs, mais je sens que je suis dans une position où je suis d'égal à égal avec tout le monde au moins. Et c'est vrai que c'est une bonne sensation de sentir que j'ai toujours une possibilité de gagner sur tous les matchs que je vais jouer.

Par contre, je pense que c'est une confiance qui est bâtie sur des choses concrètes, sur une façon de jouer, de se préparer, sur une discipline dans l'effort, dans ma préparation. Donc, ce ne sont pas des choses en l'air. Je n’aime pas l’expression : je surfe sur une vague et je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Non, je me dis que ce sont des choses concrètes, des choses sur lesquelles j'ai travaillé, je sais pourquoi je gagne, je sais pourquoi des fois je perds, mais je pense que c'est important aussi de savoir pourquoi ces choses-là arrivent et pourquoi aussi, des fois, on joue moins bien.

Q. – Tu as passé pas mal de temps sur les courts. Tu arrives à Paris-Bercy, un Masters 1000, es-tu encore suffisamment frais? Est-ce que justement les victoires compensent un peu la fatigue?

R. C'est sûr que j'ai été plus frais dans le passé. Il y a les trois dernières semaines, mais il y a toute l'année aussi qui est longue. Physiquement, je me sens bien. Mais le plus difficile, quand on joue au tennis, c'est émotionnellement. C'est le stress un peu avant les matchs, la confrontation avec un adversaire, il n'y a seulement qu'un joueur qui va gagner. Donc, il y a toujours cette petite anxiété, ce stress d'avant-match, et c'est sûr que je le gère de mieux en mieux. Mais je pense qu'on peut le demander à Rafael (Nadal) ou Novak (Djokovic), ils le vivent toujours avant tous les matchs. Si Rafael arrive à Roland-Garros, il le sent aussi avant le tournoi.

Donc, ça va faire du bien de prendre une petite pause de compétition pour revenir encore mieux l'année prochaine. Mais en tout cas, je vais essayer de faire les choses bien et de tout donner encore pour les derniers tournois.

Q.- Dans un coin de la tête, il y a forcément Turin, tu es très bien placé. Est-ce que tu t'autorises à y penser un peu? Est-ce que tu te projettes un peu plus ou tu t’interdis de trop y penser?

R. Je n'aime pas bloquer des pensées qui viennent, je pense que c'est normal, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. C'est plutôt un objectif, c'est une motivation de pouvoir y arriver et je crois que dans les dernières semaines, j’ai été très motivé de continuer à fournir l'effort, de ne rien lâcher sur tous les matchs, d'essayer de tout donner de moi-même pour qu’au moins, je n'aie pas de regret de dire : OK, j'ai tout essayé, j'ai tout donné, il arrivera ce qu'il arrivera. Je ne contrôle pas aussi les résultats des autres, mais au moins de savoir que moi-même, j'ai donné le meilleur, c'est l'important. Mais c'est vrai qu’entre les matchs ou quand je voyage, je regarde les autres matchs, j'y pense un peu. Je regarde ce qui se passe avec les autres joueurs.

Mais c'est vraiment dans le coin de ma tête. Parce qu’une fois que j'arrive sur le court, il n’y a plus rien qui importe sauf le point devant moi, la balle devant moi et l'adversaire du moment.

Q. – Tu es du genre à compter les points? Je sais que Rafa, il connaît toutes les possibilités, les écarts de points parce que c'est comme ça qu'il fonctionne.

R. Oui, je connais. C'est dur de se détacher complètement. Je suis la compétition, je suis un compétiteur. Le compétiteur, d'abord, il est concentré sur soi-même, sur ce qu'il doit faire, il veut gagner lui-même. Mais on est en compétition aussi avec des adversaires, avec un circuit. Donc, par la force des choses, j'entends les possibilités, j'entends ce qui se passe, même si moi, je ne recherche pas toujours ça. Donc, je suis et je vois, mais ce n’est pas un truc qui me tracasse. Je n'ai pas la calculette, mais je sais les possibilités, je sais qui sont mes rivaux. Mais une fois le moment arrivé, il n’y a plus rien qui importe, sauf le match.