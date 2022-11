Maria Sakkari réussit son entrée aux finales de la WTA

Toujours lundi, la no 2 mondiale Tunisienne Ons Jabeur, finaliste à Wimbledon et aux Internationaux des États-Unis cette saison, affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 7).

Sakkari (no 5) et Pegula (no 3) se sont d'abord fait des amabilités, cédant leur service trois fois, à tour de rôle. Tant et si bien que la Grecque, qui avait à chaque fois brisé la première, a dû attendre le jeu décisif pour se détacher, en convertissant sa troisième balle de manche.

D'entrée de seconde manche, elle a ravi l'engagement de sa rivale, qui l'avait battue il y a deux semaines en finale du Masters 1000 de Guadalajara, pour mener 3-0. Mais Pegula est encore parvenue à recoller au score.

En vain, car après avoir sauvé deux balles de match sur son service à 6-5, l'Américaine a encore craqué au bris d’égalité, envoyant la balle dans le filet sur la troisième occasion de Sakkari, qui mène désormais 4-2 dans leurs confrontations.