Félix Auger-Aliassime parmi l’élite mondiale

Radio-Canada Sports en a discuté avec le chef de la performance à Tennis Canada, Guillaume Marx.

Q. Comment réagissez-vous aux derniers résultats de Félix Auger-Aliassime?

R. On est très contents pour lui! Dans le tennis un enchaînement de résultats c’est ce qu’on cherche à chaque fois. Ça se produit dans cette saison intérieure. Dans sa confiance et dans son niveau, Félix vient de franchir un cap ces trois dernières semaines.

Q. Il vient de franchir quelle étape?

R. N’oublions pas qu’au début de la saison il n’avait pas encore gagné de tournois, là il en a gagné quatre. Un 500, deux 250 et un 500, la prochaine étape c’est des Masters 1000, c’est des grands chelems et des tournois sur d’autres surfaces aussi. Va falloir qu’il gagne sur d’autres surfaces, ça va venir.

Félix Auger-Aliassime Photo : Getty Images / Daniel Kopatsch

Q. Qu’est-ce qui vous impressionne de ce que Félix a accompli jusqu’ici?

R. Disons que c’est cette constance qu’il a à un très haut niveau, qui fait qu'il se détache d’autres joueurs. Il se détache un petit peu du peloton derrière, il s’installe dans les huit meilleurs mondiaux. C’est là où il est rendu maintenant.

Quand on est installé dans cette zone-là, les tournois les plus gros deviennent les priorités, il peut encore mieux faire son calendrier. C’est un cercle vertueux qui est en train de se faire pour lui. Dans le jeu, il y a d’autres choses d’impressionnant son service est quasiment imbreakable [NDLR incassable] en intérieur. Ce sont des choses qui font que vous passez à un autre niveau.

Q. Présentement ce qui ressort beaucoup c’est sa confiance. Quelle différence voyez-vous dans son aplomb?

R. Ce que je remarque c’est qu’il n’en a jamais fait un drame, il a continué à travailler. Il y a quelques années il avait des difficultés au service, aujourd'hui il est dominant. Il a eu des difficultés avec les finales, aujourd’hui il n’en a pas perdu une. Donc à partir du moment où vous travaillez sur vos difficultés et que vous progressez, c’est cette confiance, cette leçon qu’il est en train de donner aux autres et de se donner à lui-même. Quelque soi la difficulté, l’embarras que tu peux avoir à perdre plusieurs tournois d’affilée, peut-être maintenant il va en perdre neuf d’affilée et l’on ne va plus en parler.

Q. On a entendu son père dire : arrêtez de parler des défaites en finale, il doit apprendre à perdre aussi . Est-ce que c'est une bonne chose que ces victoires arrivent à ce moment?

R. C’est logique, on s’attendait peut-être à ce qu’il gagne un peu plus tôt un ou deux tournois, mais au final, il va vite rattraper les choses. Chacun fait son propre chemin. Il y a des chemins tracés, on regarde ce que font les autres, on se dit : ah cette année tu devrais gagner un tournoi et finalement ça ne se fait pas. Certains pensent que tu n'es pas aussi bon qu’on le disait, finalement quelques années après, tu es entrain de les rattraper. Chacun a son propre chemin, il faut croire à son propre cheminement.

Q. Lorsqu’on compare Félix avec les autres, tels que Rafael Nadal, Andrey Rublev ou Novak Djokovic, ils ont gagné quatre tournois cette année et Carlos Alcaraz en a cinq. Est-ce que Félix est un des meilleurs joueurs de tennis masculin cette année?

R. Déjà il est dans le top 8. Le classement ne ment pas. Il fait certainement une des trois ou quatre meilleures saisons cette année. L’étape suivante, c’est de gagner un Master ou d'aller encore plus loin en grand chelem comme a fait Casper Ruud. Ce sont des performances qui sont là et maintenant à aller chercher.

Félix Auger-Aliassime enlace Vasek Pospisil après une victoire à la Coupe Davis. Sam Aliassime sourit à l'arrière. Photo : Tennis Canada / Martin Sidorjak / Martin Sidorjak

Q. Quel a été le moment décisif cette saison?

R. La coupe Davis. Je pense que véritablement la Coupe Davis de septembre l’a lancé sur cette saison intérieure de façon idéale. Il est arrivé avec une très bonne saison, mais pas exceptionnelle. Finalement il perd son premier match là-bas, il s’accroche, il joue bien, il bat Alcaraz, il finit en feu en battant Kecmanovic en deux manches. Je pense que ça l’a gonflé de confiance de battre Alcaraz chez lui en Espagne alors qu’il venait de gagner les Internationaux des États-Unis, ça a propulsé sa saison en intérieur.

Q. Est-ce que Félix gagne la bataille mentale lorsqu’il arrive sur le terrain maintenant, de par la saison qu’il fait, sans même jouer un coup?

R. Contre beaucoup de joueurs, oui, ça va être le cas. Il y a d’autres joueurs, des Djokovic ou des Daniil Medvedev, qui sont devant dans le classement, qui sont aussi très forts dans ces situations-là, c’est ces matchs-là qu’il doit aller chercher. Mais il a un énorme ascendant mental sur la plupart des joueurs, notamment sur ceux qui sont juste derrière. Aujourd'hui, il se détache de ces gens-là.

Q. Les trois titres qu'il vient de gagner jettent encore plus les projecteurs sur lui. Est-ce qu’on a raison de s’emballer?

R. Oui, absolument! Je pense que c’est un athlète exceptionnel, il est dans les 10 meilleurs mondiaux d’un sport planétaire. Quand il performe et qu’il évolue sur le circuit, il a toute une attitude. Ça peut être à la fois un role model [NDLR une inspiration] et quelqu'un sur qui l’on peut s’enthousiasmer, complètement.

Guilllaume Marx et Félix Auger-Aliassime après sa victoire au Challenger de Séville, en septembre 2017 Photo : fournie par Guillaume Marx

Q. Vous avez travaillé sur son développement, de le voir soulever trois titres, est-ce que ça vous impressionne personnellement?

R. Je suis content pour lui, je suis très fier de ce qu’il fait. Content pour nous aussi d’avoir participé à ce projet. On est toujours liés parce qu’on a encore une phase finale de Coupe Davis à jouer. C’est vraiment un cheminement que je suis de très près. Tout le monde ici est fier de son parcours. On espère que ça va aller dans le bon chemin, il a quand même que 22 ans.

Q. Est-ce qu’on pourrait voir Félix gagner un autre titre cette année?

R. Je n’ai pas de signes qui font dire qu’il a l’air particulièrement fatigué. Je dirais que oui, c’est possible. Il lui reste quand même trois semaines de compétition. Il y a Paris, le Masters de Turin, les top 8 et la finale de la Coupe Davis. Il a un peu de pain sur la planche. Est-ce qu’il peut gagner une de ces compétitions? Oui.Je pense que les trois sont jouables. Ça serait lancer une pièce que de dire laquelle. Mais je pense que sur les trois il va en gagner une.

Propos recueillis par Olivier Pellerin.